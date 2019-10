Ort im Porträt : Erstmals 1430 erwähnt

von Andreas Dirbach

14. Oktober 2019, 10:34 Uhr

Eigentlich müsste man von „Horn“ sprechen. So wurde der Ort erstmals 1430 erwähnt. Irgendwann allerdings teilten sich die beiden Ortsteile in Osterhorn und in Westerhorn auf. Im Wappen ist zwar ein Musikinstrument zu sehen, jedoch bezieht sich der Ortsname nicht darauf. Vielmehr bezeichnet der Begriff Horn einen Geländevorsprung, eine Ecke oder einen Geländeteil – deshalb findet man diesen Namen auch häufiger in hügeligeren Gefilden als sie Norddeutschland zu bieten hat. Landschaftlich bestimmend für Westerhorn mit seinen gut 1300 Einwohnern sind die Moore, in denen bis ins 21. Jahrhundert Torf abgebaut wurde. Heute ist in dem ehemaligen Abbaugebiet ein riesiges Biotop zu finden, in dem sich immer mehr sonst seltene Tierarten ansiedeln.