Gewinn-Sommer 2020 : Erster Wochenpreis: Errätseln Sie zwei Shopping-Gutscheine im Wert von jeweils 500 Euro

Die Teilnahme ist ganz einfach: Die Antworten können sowohl per Telefon als auch online eingereicht werden. Wer per Telefon teilnehmen möchte, ruft unter (01378) 407761 (Telemedia Interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer. Datenschutzinformation unter: datenschutz.tmia.de) an und nennt die Lösung sowie seinen Namen und seine Telefonnummer. Online ist die Teilnahme bequem unter shz.de/gewinnsommer möglich. Die Rätselfragen können jeweils bis 23.59 Uhr am darauffolgenden Freitag beantwortet werden. Die Gewinner werden benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Übrigens: Nächste Woche wird der Gasgrill „Jackson 4” im Wert von 699 Euro vom Hass+Hatje Hagebaumarkt verlost.