Voting des Tages : Erste Omikron-Fälle in SH: Wie gut ist das Land aus Ihrer Sicht auf die neue Variante vorbereitet?

12. Dezember 2021, 18:00 Uhr

In Flensburg sind nach Angaben der Stadt die ersten Fälle der Corona-Variante Omikron bestätigt worden. Bei den Infizierten handele es sich um drei Menschen, die in der vergangenen Woche aus Namibia zurückgekehrt und unmittelbar danach positiv auf Covid-19 getestet worden waren, teilte die Stadt am Samstag (11. Dezember) mit. Laboruntersuchungen hätten den Verdacht auf Omikron bestätigt. Ob dabei auch die zur endgültigen Identifizierung notwendige Gesamtgenomsequenzierung durchgeführt wurde, blieb zunächst unklar. Auch im Kreis Pinneberg gibt es bereits erste Omikron-Verdachtsfälle.

Daher fragen wir heute:

Erste Omikron-Fälle in SH: Wie gut ist das Land aus Ihrer Sicht auf die neue Variante vorbereitet? SH ist gut darauf vorbereitet. SH ist nicht gut darauf vorbereitet. Ich bin mir nicht sicher. zum Ergebnis

