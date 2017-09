Erste Hilfe für die Mühlenau

vergrößern 1 von 2 Foto: Ahrens 1 von 2

Schubkarre, Schaufel, Eisenrechen und eine geballte Ladung Kies – viel mehr braucht es nicht, um aus der Mühlenau wieder einen lebhaften Bach zu machen. In Zusammenarbeit mit der Edmund Siemers-Stiftung, der Stadt Pinneberg und dem Regionalpark Wedeler Au veranstaltet der Wasserverband Mühlenau am Sonnabend, 21. Oktober, einen Bachaktionstag an der Mühlenau in Pinneberg. An diesem Tag soll ein wichtiger Schritt in Richtung Renaturierung gegangen werden: Tonnenweise Kies werden am Gewässerufer abgeladen.

„Wir müssen den Bächen die gestohlene Steinfraktion zurückgeben“, wirbt Gewässerbiologe Ludwig Tent von der Edmund Siemers Stiftung für das Vorhaben. Vor einigen Wochen lud der Bauhof bereits drei Lkw-Ladungen des von der Stiftung gespendeten Kies am Mühlenauufer nahe des Hallenbads ab. Eine Verteilung des Sediments im Bach ist nicht nötig, denn Menschen und Tiere, die sich auf den Flächen niederlassen und von dort aus das Wasser betreten, tragen einzelne Steine ins Wasser. Im Herbst soll nun weiterer Kies nahe der Querung mit der Mühlenstraße ans Ufer gebracht werden, das hat der Pinneberger Umweltausschuss in seiner Sitzung am 12. Juli beschlossen.

Noch verfügt der Bach, der in die Pinnau mündet, über wenig Eigendynamik. Am Gewässergrund haben sich Sand und Schlamm abgelagert und der Bachlauf fließt träge dahin. Es klingt fast schon zu gut um wahr zu sein, dass gerade eine kostengünstige und simple Maßnahme wie das Abladen von Kies, über Jahrzehnte lang verursachte Schäden am Bach wieder gut machen soll. Doch: „Kies hat eine ganz vielfältige Wirkung“ erklärt Tent.

Zum Einen sollen die Steine den Bachlauf einengen und so für Turbulenzen im Wasserstrom führen. Zusätzlich schützt das Material das Ufer vor Erosion und trägt zum Sauerstoffeintrag bei. Zum Anderen vergrößert der Kies den Fischbestand auf eine natürliche Weise. Für die Kieslaicher, die über die Pinnau in die Mühlenau schwimmen, um dort ihre Eier abzulegen, ist das Sediment Kinderstube und Speisekammer zugleich. Der Laich von Forellen, Äschen und Neunaugen entwickelt sich in den Lückenräumen zwischen den Steinen. Außerdem leben dort auch Reinwasserorganismen, von denen sich die Fische ernähren.

Bisher haben sich vom Naturschutzbund, den Naturfreunden Pinneberg, dem Regionalpark Wedeler Au und dem Anglerverein Elmshorn-Barmstedt und dem Regionalpark Wedeler Au schon 35 Aktive für den Bachaktionstag gemeldet. Weitere Gruppen und Einzelpersonen, die auch Lust haben mitzuhelfen, können sich bei Ludwig Tent per E-Mail melden.

