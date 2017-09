„Endlich sind wir gleichgestellt“ : Erste Ehe für alle in Hamburg: Paar aus Pinneberg macht den Anfang

vergrößern 1 von 1 Foto: Jan Schönstedt 1 von 1

von Dagmar Gehm

erstellt am 30.Sep.2017 | 10:00 Uhr

Sonntag wollen 15 gleichgeschlechtliche Paare im Hamburger Rathaus heiraten. Am selben Tag tritt das Gesetz zur Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts in Kraft. Die Paare – acht weibliche und sieben männliche – werden ihre Trauung im Großen Festsaal feiern, auf Einladung der Zweiten Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne). Auch Wolfgang und Werner Duysen sind dabei. Für die Pinneberger ist es das Ende eines langen juristischen Kampfes. Um ihr Recht auf Gleichstellung durchzusetzen, waren sie bis vor das Bundesverfassungsgericht gezogen. Dort hatten sie 2010 ein Urteil zur Hinterbliebenenversorgung erkämpft.

Hamburgs Vize-Bürgermeisterin möchte mit dem Rathausempfang morgen ein Zeichen setzen: Zum frühestmöglichen Zeitpunkt sollen gleichgeschlechtlich liebende Paare die Möglichkeit bekommen, die Person ihrer Wahl zu heiraten, sagte sie. Zu der Feier mit Essen, Sekt und Swing sind rund 300 Gäste eingeladen. Die Paare wurden aus 50 Bewerbungen ausgelost. Fünf von ihnen standen allerdings schon vorher als Teilnehmer fest, wie die Sprecherin der Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung, Julia Offen, sagte. Unter ihnen sind auch die Duysens: Sie gehören zu den Paaren, die 1997 schon die sogenannte Hamburger Ehe und 2001 die Lebenspartnerschaft eingingen. Während die Hamburger Ehe trotz der standesamtlichen Eintragung noch keine rechtliche Bedeutung hatte, brachte das Lebenspartnerschaftsgesetz eine Angleichung an die Ehe. Doch erst jetzt bedeutet die „Ehe für alle“ die völlige Gleichstellung; homosexuelle Paare dürfen nun auch Kinder adoptieren.

Am 1. Oktober tritt unter dem Motto „Ehe für alle“ das Gesetz „zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts“ in Kraft. Am 30. Juni 2017 hatte der Bundestag den Gesetzentwurf des Bundesrates verabschiedet. Eine Abstimmung, die von Dietmar Bartsch, Vorsitzender der Linksfraktion, als „historisch“ bezeichnet wurde. Ab 1. Oktober 2017 lautet der Paragraf 1353 im Bürgerlichen Gesetzbuch: „Die Ehe wird von zwei Personen verschiedenen oder gleichen Geschlechts auf Lebenszeit geschlossen“. Eingetragene Lebenspartnerschaften können ab jetzt in Ehen umgewandelt werden, gemeinsam können sie jetzt auch Kinder adoptieren.

Werner und Wolfgang Duysen aus Pinneberg haben gekämpft. Sie haben verloren, erstmal. 2009 war das, als sie am Bundesgerichtshof zur Hinterbliebenenversorgung geklagt hatten. Um dann, als sie eine Verfassungsbeschwerde einlegten, 2010 einen fulminanten Sieg davon zu tragen. Ein Grundsatzurteil aus Karlsruhe als Meilenstein auf dem langen Weg zur Anerkennung von Rechten gleichgeschlechtlicher Paare.

Dafür wurden sie als eins von fünf Paaren ausgesucht, um am 1. Oktober im Hamburger Rathaus standesamtlich getraut zu werden. Bei den übrigen zehn Paaren entschied das Los. 15 homosexuelle Paare lassen sich pünktlich zum Stichtag trauen oder ihre bestehende Lebenspartnerschaft in eine Ehe umwandeln. Es werden die ersten sein, die im Rahmen der neuen Gesetzgebung den Pakt fürs Leben schließen. Und Hamburg wird als erstes Bundesland Premiere für die „Ehe für alle“ am Regierungssitz feiern. An vorderster Front dabei: die beiden Pinneberger.

Markus Ulrich, Pressesprecher vom Lesben- und Schwulenverband (LSVD), bewertet das neue Gesetz als echte Errungenschaft: „Die staatliche Anerkennung der Gleichwertigkeit von gleichgeschlechtlichen und heterosexuellen Paarbeziehungen hat eine Strahlkraft, die sich auch auf die gesellschaftliche Akzeptanz von Lesben und Schwulen auswirkt. Über die Angabe des Familienstands müssen sich Lesben und Schwule nun etwa gegenüber Ämtern, Behörden oder Arbeitgebern nicht mehr outen.“ Über den Mangel an Mut wissen auch die beiden Duysens ein Lied zu singen: „15 Jahre haben wir damals für das Outing bei unseren Arbeitgebern gebraucht.“

Insgesamt haben sich laut Bettina Maack vom zuständigen Bezirksamt Harburg in Hamburg etwa 100 gleichgeschlechtliche Paare für die Eheschließung und Umwandlung der Lebenspartnerschaft angemeldet. „Männliche und weibliche Paare halten sich dabei die Waage.“ 30 Paare treten schon 2. Oktober vor den Standesbeamten. „Die Anmeldezahlen deuten zwar nicht auf einen Run hin“, so Maak. „Generell lässt sich aber bei allen Eheschließungen feststellen, dass die Wintermonate nicht die klassischen Heiratsmonate sind. Da die Anmeldungen erst sechs Monate vor dem Termin möglich sind, lässt sich zur Nachfrage keine verlässliche Tendenz ableiten.“

„Die Gesetzesänderung war dringend notwendig“, meint auch Stephan Billep-Türke, Landesvorsitzender Liberale Schwule und Lesben, Landesverband Nord (LiSL Nord): „Der Begriff ‚Ehe‘ wird normalerweise nie hinterfragt, egal ob sie glücklich ist oder nicht. Mit dem neuen Gesetz wird auch die Risikobewertung, zum Beispiel bei Krankenkassen, anders ausfallen.“ Der FDP-Politiker selbst mag die eingetragene Lebensgemeinschaft noch nicht sofort umwandeln: „Wir wollen erstmal abwarten, bis der ganze Hype vorbei ist und die Behörden zur Ruhe kommen.“

„Viele Jahre haben wir auf diesen Moment gewartet“, sagen Werner und Wolfgang Duysen. „Endlich sind wir gleichgestellt.“ Zur Trauung und dem anschließenden Senatsempfang von Katharina Fegebank, Hamburgs Zweite Bürgermeisterin und Gleichstellungssenatorin, werden beide Smoking tragen. „Als Kontrastprogramm zu der traditionellen Hochzeitstracht auf Hawaii, wo wir am 26. November 1997, am 25. Jahrestag unseres Kennenlernens, bereits in einer kirchlichen Zeremonie getraut wurden.“ Am 13. August 2001 haben sie dann ihre Lebenspartnerschaft eintragen lassen. „Eigentlich wäre das offiziell schon am 1. August möglich gewesen“, so Wolfgang Duysen. „Aber dem Standesamt Pinneberg lagen die Unterlagen noch nicht vor.“ Daran soll es jetzt im Hamburger Rathaus nicht scheitern.