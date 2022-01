Schnelles Internet in Pinneberg : Erste Anschlüsse in Waldenau sollen im Sommer in Betrieb gehen

Ein wichtiger Schritt ist getan: Die Station für den PoP (Point of Presence), der für die Verbindungen zwischen mehreren Kommunikationsnetzen verantwortlich ist, wurde aufgebaut.

Avatar_shz von René Erdbrügger

14. Januar 2022, 18:20 Uhr

Ein wichtiger Schritt ist getan: Die Station für den PoP (Point of Presence), der für die Verbindungen zwischen mehreren Kommunikationsnetzen verantwortlich ist, wurde aufgebaut.

Der Stadtteil Waldenau-Datum in Pinneberg soll an das moderne Datennetz der pinnau.com angeschlossen werden. Nach der Planungs- und Ausschreibungsphase geht es in die konkrete Umsetzung. Das teilen die Stadtwerke mit.

Das bedeutet, dass die Infrastruktur beschafft und aufgebaut wird. Soll ein neues Gebiet erschlossen werden, reicht es nicht aus, nur ein paar Kabel von der Straße zum Haus zu verlegen. Ein Meilenstein wurde mit der Anlieferung der PoP-Station erreicht. Thomas Behler, Geschäftsführer der Stadtwerke und von pinnau.com.

„Das bedeutet, dass die Infrastruktur beschafft und aufgebaut wird. Soll ein neues Gebiet erschlossen werden, reicht es nicht aus, nur ein paar Kabel von der Straße zum Haus zu verlegen. Ein Meilenstein wurde mit der Anlieferung der PoP-Station erreicht“, sagt Thomas Behler, Geschäftsführer der Stadtwerke von pinnau.com.

Vermittlungsstelle ist eine digitale Datenschnittstelle.

Ein so genannter PoP (Point of Presence) ist ein Knotenpunkt in einem Kommunikationssystem und baut Verbindungen zwischen mehreren Kommunikationsnetzen auf. Diese moderne Vermittlungsstelle ist somit eine digitale Datenschnittstelle. „Vor Weihnachten sollte die PoP-Technikzentrale geliefert werden, in Zeiten knapper Rohstoffe und gestörter Lieferketten keine Selbstverständlichkeit. Tatsächlich wurde die Station am Freitagmorgen vor Heiligabend neben der Grundschule aufgebaut“, erläutert Behler.

Er freut sich über die termingerechte Lieferung: „Alle größeren technischen Projekte und Bauvorhaben haben so ihre situativen Herausforderungen. Aktuell bewegen wir uns allerdings im Rahmen unserer Planung. Auch deshalb, weil die PoP-Technikzentrale rechtzeitig in Waldenau-Datum angekommen ist.“

Gebiet in Cluster unterteilt

Das Gebiet sei in mehrere Cluster unterteilt worden. Die Karte haben die Stadtwerke inzwischen auf die Internetseite gestellt. „So können wir im ersten Bauabschnitt ab März entlang der Trasse bereits etwas mehr als 50 Prozent an Interessenten und Vorvertragsabschlüsse verzeichnen. Wenn das Wetter mitspielt, sollten erste Anschlüsse diesen Sommer in Betrieb gehen“, sagt Behler. Der Ausbau in den weiteren Abschnitten werde vorangehen, sobald das Interesse vergleichbar groß sei.

Lesen Sie weiter: