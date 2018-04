Erst Schlagabtausch, dann Büfett

Halstenbeker Gemeinderat: Diskussion über Abschaffung der Straßenausbaubeiträge / Letzte Sitzung für scheidenden Büroleiter Grünefeldt

von Dietmar Vogel

25. April 2018, 16:00 Uhr

Die letzte Sitzung der Halstenbeker Gemeindevertretung vor der Kommunalwahl am 6. Mai war alles andere als kurzweilig. Durch 18 Tagesordnungspunkte jonglierte Bürgervorsteher Helmuth Ahrens (CDU) die 35 Gremiumsmitglieder unter den Augen und Ohren zahlreicher interessierter Halstenbeker. Turbulente Redeschlachten entzündeten sich besonders beim emotional aufgeladenen Thema „Abschaffung der Straßenausbaubeiträge“.

Welche Fraktion will nun was? Das fragten sich die Bürger, nachdem bereits in der Sitzung des Finanzausschusses um Formulierungen gerungen wurde. Die Änderungsanträge der SPD-Fraktion lauteten: Statt „Die Straßenausbaubeiträge werden grundsätzlich abgeschafft“ sollte das Wort „grundsätzlich“ gestrichen werden. Und statt „Vor der endgültigen Beschlussfassung wird die Verwaltung gebeten“ pochte die SPD auf die Formulierung „Die Verwaltung wird mit Folgendem beauftragt: . . .“

Doch damit machten sich die Genossen keine Freunde. Von CDU, Grüne und FDP gab es ordentlich verbale Breitseite. Die Argumentation von SPD-Fraktionschef Christoph Bittner, ohne Wenn und Aber die den Bürger belastenden Beiträge abzuschaffen, „weil sie nicht planbar sind“, konnten und wollten die anderen Fraktionen nicht folgen. Abschaffen – so das Fazit aus allen Beiträgen – wollen die Finanzlast alle. „Aber nicht um jeden Preis“, wie es Grünen-Ratsherr und Finanzausschuss-Vorsitzender Dieter Thomas auf den Punkt brachte. Zu behaupten, dass die Abschaffung den Bürger nichts koste, „ist dummes Zeug“.

CDU-Chef Andreas Pauli „diktierte“ Bittner ins Gewissen, dass es erst die neue Landesregierung gewesen sei, die den Kommunen es freistelle, die Beiträge abzuschaffen. „Wir, die Halstenbeker CDU, wollten immer eine Abschaffung. Aber nur, wenn die Gegenfinanzierung ermittelt und angepasst ist.“ Der finale Appell von SPD-Ratsherr Helmuth Jahnke – „Es geht um Gerechtigkeit und nicht um Kosten“ – verpuffte: Der SPD-Antrag wurde von CDU, Grüne und FDP abgeschmettert. Eine Mehrheit gab es für den Ursprungsantrag. Betroffene wie H.-J. Gabert, Anwohner der Bahnhofstraße, verließen nach 21 Uhr grummelnd die Sitzung in der Mensa der Schule an der Bek.

Nicht so Verwaltung und Politik: Mit Getränk und Fingerfood wurde der langjährige Büroleiter Uwe Grünefeldt in den Ruhestand verabschiedet.