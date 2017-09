Erntedankfest mit Bauernmarkt

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Am kommenden Sonntag, 1. Oktober, wird in vielen Dörfern und Städten das Erntedankfest begangen. Die Kirchengemeinde Moorrege-Heist feiert in diesem Jahr in Heist. Nachdem bisher das Gelände um die Grundschule Treffpunkt war, wird nun in und an der Kapelle das Fest zelebriert. Los geht es um 10 Uhr mit einem Gottesdienst, der von den Pastorinnen Maria von Bar und Vivian Reimann-Clausen gestaltet wird.

An der Andacht sind auch Landfrauen vom Verein Haseldorfer Marsch beteiligt. Landfrau Andrea Schubring aus Heist wird mit ihrem Team die Erntekrone übergeben. Der etwa 90 minütige Gottesdienst wird musikalisch vom Chor „Voice and Spirit“ unter der Leitung von Catrin Jacobsen begleitet. „Dankbarkeit ist eine der großen Motivationen für uns zu singen“, sagte Frauke Hehnke aus Moorrege. Auch ihre Sangesschwester Ingrid Wentorp freut sich auf den Auftritt. „Wir haben sehr viel Lebensfreude beim Singen und bekommen sehr viel zurück von den Zuhörern, und dafür sind wird dankbar“, so die Appenerin. Erklingen werden unter anderem „There’s a light up in heaven“, „Give thanks“ und „I count my blessings“.

Nach dem Gottesdienst gibt es bis 16 Uhr einen kleinen Bauernmarkt. Wer mag, kann das Mittagessen zu Hause ausfallen lassen und sich für vier Euro eine Portion Birnen, Bohnen und Speck holen, das Torten- und Küchenbüfett wird von Landfrauen sowie Heistmer und Moorreger Spendern bestückt. An Ständen gibt es Wolle und Holzarbeiten zu kaufen, die Heistmer Töpfergruppe lädt zum Mitmachen ein. Das Landfrauen-Nähteam von Barbara Buckesfeld wird Herzenkissen anbieten, und die Gruppe „Aus Alt macht Neu“ von Diakonin Carmen Baldzun verkauft Selbstgenähtes. Auch der kirchliche Handarbeitskreis von Waltraut Amtage ist mit einem Verkaufsstand dabei, zudem kann man bei Amtage lernen, wie man Strümpfe strickt.

Für Kinder gibt es einen Deckenflohmarkt, der um 12 Uhr startet. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht notwendig. „Wir möchten Familien in Bewegung bringen“, sagte Schubring. Wer beim Bauernmarkt noch einen Stand haben möchte, kann sich bei Schubring unter Telefon (0 41 22) 8 38 29 melden.



Feiern in Haselau und Haseldorf

In der St.-Gabriel-Kirche am Haseldorfer Schlosspark beginnt der Erntedank-Gottesdienst ebenfalls um 10 Uhr. Die Kirche wird von Mitgliedern des Landfrauenvereins Haseldorfer Marsch geschmückt, die Erntekrone wird von ihnen in Tracht überreicht. Zudem beteiligen sich die Damen mit Lesungen an der Andacht.

In der Haselauer Dreikönigskirche an der Dorfstraße startet der Erntedankgottesdienst mit Abendmahl ebenfalls um 10 Uhr. Der Familiengottesdienst unter der Leitung von Pastor Andreas-Michael wird musikalisch durch die Kantorei Haselau unter der Leitung von Michael Horn-Antoni bereichert.