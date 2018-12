Region Pinneberg in Kürze : +++ Erlebnisweihnacht in Pinneberg +++ Kranhaus in Elmshorn startet wieder durch +++ Ärger im Holsteiner Verband +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

17. Dezember 2018, 06:00 Uhr

Pinneberg

Tausende Eltern und Kinder feierten am Wochenende bei der Erlebnisweihnacht auf dem Bauspielplatz mit. Im Mittelpunkt standen wie gewohnt die zahlreichen Bastel- und Mitmachaktionen. Stockbrot, Brenneisen und Kerzenziehen gehörten als Klassiker wie in jedem Jahr zum Angebot. Ganz neu war der Briefkasten für Post an den Weihnachtsmann – samt helfendem Elf.

Elmshorn

Überaus gute Stimmung herrschte am Sonnabend in der Elmshorner Schlossstraße – und das vom frühen Nachmittag an bis in die Abendstunden. Der Anlass: Das Kranhaus startete wieder durch. Die beliebte Kultureinrichtung, die für gut zwei Jahre aufgrund baulicher Mängel und Zuständigkeitsgerangel ihren Betrieb einstellen musste, wurde mit einem breit gefächerten Unterhaltungsprogramm zur Wiedereröffnung sowie der Fortsetzung der Veranstaltungsreihe „Rock im Kranhaus“ im wahrsten Sinne des Wortes klanggewaltig neu belebt.

Quickborn

Kicken für den guten Zweck. Mit gleich zwei Benefiz-Turnieren war am Wochenende in Quickborn einiges los. Beim „Quickborn-hilft-Cup“ und beim „Rewe-Cup“ gingen mehr als 50.000 Euro an das Hamburger Kinderhospiz Sternenbrücke. Gastgeber war die U14-Mannschaft des 1. FC Quickborn. Das Ehepaar Christiane und Uwe Bartram hatte die Events organisiert.

Schenefeld

Etwa 150 Schüler des Gymnasiums Schenefeld standen am Freitagabend beim traditionellen Weihnachtskonzert auf der Bühne der Paulskirche. Von der Chorklasse 5 bis zum Oberstufenchor waren alle Altersgruppen und Jahrgangsstufen vertreten – mal mit klassischen Weihnachtsliedern auf Deutsch und Englisch, aber auch mit Jazz und Rock. Vor allem die Jazz AG und die „Combo“ begeisterten das Publikum. Ohne Zugabe durften sie ihren Auftritt nicht beenden.

Wedel

Die letzten Pakete kamen wenige Sekunden bevor Irmgard Jasker die Weihnachtsfeuer für Obdachlose im Stadtteilzentrum „mittendrin“ offiziell eröffnen wollte. Etwa 150 Pakete stapelten sich im „Weihnachtszimmer“. Wer wann sein Paket aussuchen und öffnen durfte, entschied das Los. Wer den Mut hatte, dem Weihnachtsmann ein Gedicht, Lied oder eine Geschichte vorzutragen, durfte als Erster auswählen.

Barmstedt

Bei idealem Punschwetter, trocken und kalt, sind zahlreiche Besucher am dritten Advent zum kleinen Adventsmarkt auf die Schlossinsel sowie zur Rantzauer Wassermühle geströmt. Händler in beleuchteten Buden boten Kunsthandwerk und Delikatessen an. Der Geruch von gebrannten Mandeln und Bratwürsten lag in der Luft. Zum ersten Mal waren einige Stände im Museum aufgebaut. Auf der Mühlen-wiese saßen Kinder und Er-wachsene entspannt um ein Lagerfeuer. Am Sonntag kam dann der Weihnachtsmann.

Uetersen

In den siebten Himmel gelangen − das geht am besten in Uetersen. Zumindest ist das die Ansicht der 618 Paare, die sich in diesem Jahr vom vierköpfigen Uetersener Standesamtsteam haben trauen lassen oder ihre Hochzeit bis zum 31. Dezember noch vor sich haben. 1236-mal „Ja“ zur Liebe und zum gemeinsamen Weg − ohne die besondere Leistung des Teams um Anke Schlüter wäre das nicht möglich gewesen.

Schleswig-Holstein

Ärger im Holsteiner Verband: Die Vorstandsmitglieder Christian Dietz und Günther Friemel sind von ihren Vorstandsposten zurückgetreten. Das hat der Verband mitgeteilt. Vorausgegangen war deutliche Kritik von Verbandsmitgliedern. Vorwurf: Eine unangemessene Verquickung von Ehrenamt und geschäftlichen Interessen.