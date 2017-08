Erfolgsstory in der Metropolregion

vergrößern 1 von 2 Foto: uen 1 von 2

So richtig schön ist Schleswig-Holstein eher an anderen Orten. Hier gibt es keinen Nordseestrand, keine Ostseeküste, keine Inseln und auch keine Seen. Deshalb sind auch Touristen eher die Ausnahme. Zu sehen gibt es im Kraftzentrum rund um Hamburg quasi Mitten in der Metropolregion eher Geschäftsreisende. Denn im und am Hamburger Rand wird das Geld verdient in Schleswig-Holstein. Während im übrigen Land die Gewerbegebiete sehnsüchtig auf Investoren warten, wird hier das Land knapp. Als Beispiel für eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik steht die Stadt Tornesch im Kreis Pinneberg mit ihren 13 000 Einwohnern. Aber auch hier wird es nun eng. Jährlich kehren 60 bis 70 Betriebe Hamburg den Rücken und siedeln sich im Kreis Pinneberg an. Darunter Firmen mit bis zu 60 Mitarbeitern.



Ansiedlung war fast zum Erliegen gekommen

Tornesch verfügt über zwei Gewerbegebiete von insgesamt mehr als 100 Hektar. Beide sind in den vergangenen Jahren ziemlich „vollgelaufen“, wie Wirtschaftskoordinator Rainer Lutz (63) im Gespräch berichtet. Das gelte sowohl für ein klassisches Gewerbegebiet in der Nähe des Ortzentrums wie für ein Sondergebiet für Umwelttechnik und Logistik an der A 23. „Es ist uns gelungen, in den vergangenen 20 Jahren neue Unternehmen anzusiedeln und die alteingesessenen Betriebe nicht aus dem Auge zu verlieren.“ Bestandpflege nenne man das hier, betont Lutz.

In Tornesch sind etwa die Hanseatisches Wein- und Sekt- Kontor Hawesko GmbH (Europas größter Weinhändler) sowie die HellermannTyton GmbH (Weltmarkführer für Kabelbinder und Befestigungselemente sowie Schrumpfschläuche für die Autoindustrie) ansässig. Die Altonaer Wellpappenfabrik sowie die Loll Feinmechanik GmbH sind weitere Leuchttürme. Noch vor zehn Jahren, berichtet Lutz, sei das Ansiedlungsgeschäft fast zum Erliegen gekommen. Dann plötzlich drehte sich der Markt. Die Rahmenbedingungen änderten sich, etwa die Grundstückspreise in Hamburg, die Ansiedlungswelle begann. So hat sich der Pharmazeut Medac mit 150 Mitarbeitern zusätzlich zu seiner Wedeler Zentrale hier angesiedelt. Jetzt steht eine Erweiterung an. Es soll ein Großteil der Verwaltung nach Tornesch verlegt werden. Die Autobahn lockt. „Dabei wird auch eine ansprechende Architektur umgesetzt“, ist sich Lutz sicher. Sie soll die Identifikation der Mitarbeiter mit dem neuen Standort stärken. Auch bei HellermannTyton geht es weiter. Aus einst 250 Mitarbeitern sind jetzt 800 geworden − Ende offen, der dritte Bauabschnitt ist gerade in Betrieb gegangen.

Einst war Tornesch eine typische Pendlergemeinde an der Bahnstrecke nach Hamburg. Inzwischen verfügt der kleine Ort über mehr als 4000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze. „Tendenz steigend“, freut sich Lutz. Er geht davon aus, dass es bald 5000 sein werden. Die Zahl hat sich in den vergangenen 20 Jahren verdoppelt. In diesem Jahr geht noch ein Chemieunternehmen mit rund 50 Mitarbeitern in einem leer gewordenen Gebäudekomplex an den Start. Ein Bauantrag eines weiteren industriellen Zulieferers ist gerade eingegangen und wird eine der letzten Freiflächen belegen. Über Einzelheiten schweigt sich der gewiefte Verwaltungsmann Rainer Lutz sich aus. Noch ist nicht alles in trockenen Tüchern.



Der persönliche Kontakt ist entscheidend

Da aber die bereits angesiedelten Unternehmen zum Teil erneut über Erweiterungen nachdenken und immer mehr Anfragen zu Neuansiedlungen eingehen, muss erneut Industrie- und Gewerbefläche her. „Das ist ein schwieriges Geschäft“, weiß Lutz, der studierter Stadtplaner ist. Eine Erweiterung des Businessparks in Richtung Norden parallel zur A 23 hat die Politik jüngst angestoßen. Dies brauche jedoch Zeit. Er hoffe bis 2020 soweit zu sein, dass erste Flächen eines weiteren 50 Hektar großen Gebietes genutzt werden können. Die Gemeinde sei in enger Abstimmung mit der Landesplanung, die sich in jeder Beziehung beweglich zeige, lobt Lutz: „Mit den Kollegen zusammenzuarbeiten macht echt Spaß!“ Wichtig ist nur eines, so Lutz: „In drei Jahren sollen hier die ersten Baumaschinen anrollen und erneut Arbeitsplätze entstehen.“ In der Zwischenzeit gehe es um Verdichtung und optimale Nutzung noch kleinerer freier Flächen.

Lutz ist eine Art König der vielen, kleinen Gespräche. Er besucht Grundbesitzer, künftige Nutzer oder umsiedlungswillige Bestandsunternehmen und sichert alles mit der Kommunalpolitik ab, geht bei den Behörden auf Kreis- und Landesebene ein und aus, übergibt dortigen Entscheidern gerne persönlich die erforderlichen Unternehmenspapiere um schnell im Gespräch von Kollege zu Kollege einiges auf den Weg zu bringen. „Langwieriger Schriftverkehr ist mir ein Graus“, lacht Lutz und fügt norddeutsch an: „Man muss schnacken.“ Den Unternehmen gefallen diese kurzen Verwaltungswege und der direkte Kontakt. Dabei ist es der kleinen Stadt wichtig, dass nicht nur die „neuen“ den roten Teppich ausgerollt bekommen, sondern eine intensive Bestandspflege soll das Wohlbefinden der Wirtschaft insgesamt sichern helfen.

Und weil die Zahl der Arbeitnehmer immer mehr wächst, werden jetzt noch schnell 40 Hektar Fläche für die Wohnbebauung entwickelt. „Eines greift ins andere“, sagt Rainer Lutz.





* Der Autor ist freier Journalist und arbeitete als Redakteur für Zeitungen und verschiedene Fernsehsender sowie bis Ende 2016 als Pressesprecher der Industrie- und Handelskammer zu Kiel und der IHK Schleswig-Holstein. Der Beitrag ist zunächst in der „Nord Wirtschaft“ erschienen.