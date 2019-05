Erfolgsmodell ADFC in Halstenbek

Nach der Gründung vor einem Jahr zieht Ortsverband erste Bilanz / Lob an Bürgermeister, Parteien und Verbände

von Dietmar Vogel

11. Mai 2019, 16:00 Uhr

Halstenbek | Ein Jahr Allgemeiner Deutscher Fahrradclub (ADFC), Ortsverband Halstenbek – Grund genug für den Club-Chef Horst Wilutzki, seinem Vize Benjamin Stutzke sowie den heute mehr als 40 Mitgliedern, eine erste Bilanz zu ziehen. Und zwar eine durchaus positive. Denn Wilutzki hat sich von Beginn an mit den anfangs elf Radbegeisterten auf die Fahne geschrieben, alles dafür zu tun, den Grundgesetzartikel 1 – „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ – stets in den Fokus zu rücken. Denn Radfahrer leben im Straßenverkehr gefährlich und sind bedroht. Zumindest in Halstenbek soll sich das grundsätzlich ändern.

Wilutzki und seine Mitstreiter sind beim Ortstermin Kreuzung Hartkirchener Chaussee/Bahnhofstraße bestens gelaunt. „Wir erfahren einen starken Rückhalt für unsere Initiativen. Die Politik, die Verwaltung, allen voran Bürgermeister Claudius von Rüden (SPD), die Parteien, die Polizei sowie die Feuerwehr unterstützen unsere Initiativen nach mehr Lebensqualität“, beschreibt Wilutzki die Ergebnisse aus Gesprächen und Initiativen der letzten Monate.

Die während der jüngsten Mitgliederversammlung beschlossenen Kernpunkte der Arbeit lauten:

1. Sichere Radwege für unsere Schulkinder.

2. Komfortable Radwege und Radabstellmöglichkeiten für die Pendler.

3. Komfortabler Radverkehr für die Senioren und die Nahversorgung im Ort.

4. Offenheit für alle Radfahrinteressierten aus Ellerbek, Rellingen, Schenefeld und anderswo zu demonstrieren.

Im sechsstelligen Bereich investiert die Kommune in den Ausbau der Radwege, mit dem Rathauschef von Rüden hat der Verband einen bekennenden Antreiber. „Es ist eine perfekte Zusammenarbeit“, lobt Wilutzki. Er weiß auch: Locker lassen geht nicht.





Nächster Radlertreff, Mittwoch, 15. Mai, 19 Uhr, DRK-Begegnungsstätte, Schulstraße 10. Themen: Radschnellweg, Stadtradeln 2019, neue Fahrradstraße.