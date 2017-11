Erfolgreiche Premiere im GSH

vergrößern 1 von 3 1 von 3

„Stellt euch vor, die S3 braucht zukünftig nur noch drei Minuten nach Altona. Wie würdet ihr da jubeln?“, machte Roman Reinert die Probe auf Exempel. Der Comedian moderierte am Freitag die erste Pinneberger Comedy-Night und gab selbst den Einpeitscher, um die mehr als 80 Besucher im Geschwister-Scholl-Haus (GSH) in Stimmung zu bringen. „Mir wurde gesagt, in Pinneberg lacht man nicht gern. Aber das stimmt wohl nicht“, bewertete Reinert die erste Applauswelle, von denen noch viele folgen sollten.

„Ich habe eine ähnliche Veranstaltung ja bereits in Schenefeld und als ich es Jens Schmidt als Leiter des Hauses vorgeschlagen habe, hat er mich nicht gehindert“, scherzte Reinert. „Beschwerden also direkt an ihn oder an die Stadt. Was? Ach so, die Stadt! Eigentlich klar in Pinneberg.“ Reinert hatte nicht nur selbst einige unterhaltsame Anekdoten mitgebracht, sondern mit Dennis Grundt, Jörg Schumacher und Mike Ster-Comedy auch direkt drei in Hamburg etablierte Comedians im Gepäck.

„Das Konzept ist ganz einfach: Es gibt ein Mikrofon, ein Stativ, einen Barhocker und einen Comedian, der etwas zu erzählen hat. Idealerweise etwas, was er selbst erlebt hat. Hilfsmittel gibt es nicht – auch keine Tiere“, erläuterte Reinert die Idee der Comedy-Night. Er machte aber auch klar: „Es gibt auch kein Pfeifen und kein Buhen. Derjenige kommt direkt hierher und übernimmt die Bühne. Das ist dann wirklich Stand-up-Comedy.“

Doch Grund zur Kritik hatten die Besucher keinen. Helikoptereltern, der geplatzte Traum vom eigenen Porsche und das Aufwachen im Familienauto, Familienurlaub auf dem Biobauernhof, Altern, schlaue Frauen und dumme Männer sowie natürlich Beziehungen und Sex gehörten zum Repertoire der drei Comedians, die sich schnell die Sympathien und Lacher der Besucher sicherten.

„Mit so einem Zuspruch hatten wir nicht gerechnet“, freute sich Schmidt über einen komplett vollen Saal. „Darauf waren wir gar nicht vorbereitet.“ Kurzerhand waren Stühle und Sofas aufgestockt worden, so dass jeder einen Platz fand. Eine Wiederholung sei bereits fest eingeplant. Der Termin stehe schon fest: Freitag, 26. Januar 2018. Aber mehr wollte sich Schmidt nicht in die Karten schauen lassen: „Roman organisiert es. Das wird auf jeden Fall etwas Cooles.“

Die Küchen Kate Fenske und die Flora Apotheke Pinneberg hatten die Gagen der Comedians übernommen. „Ich bin froh, dass wir zwei Sponsoren gefunden haben. Die Eintrittsgelder, die Einnahmen durchs Catering und alles, was auch immer ihre auf die Bühne werft, bleibt dank der Sponsoren hier im Haus für die Jugendarbeit“, erläuterte Reinert dem Publikum.