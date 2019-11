Erdgaspipeline: Korridor steht fest

Gasunie hat das Raumplanungsverfahren zur Trasse von Brunsbüttel nach Hetlingen abgeschlossen / Boden wird jetzt geprüft

18. November 2019, 16:00 Uhr

Hetlingen / Marsch und Geest | Jetzt steht es endgültig fest: Die Erdgastransportleitung zwischen Brunsbüttel und Hetlingen betrifft die Kreise Steinburg, Dithmarschen und Pinneberg. Das hat das betreffende Raumordnungsverfahren, in dem verschiedene Trassenvarianten geprüft wurden, ergeben. Ihr Ende liegt im Grünen Damm in Hetlingen. Mitbetroffen sind in der Region Marsch und Geest auch die Gemeinden Moorrege, Haselau, Haseldorf und Heist.

Die Leitung stellt die Verbindung zwischen dem geplanten Flüssiggas-Terminal in Brunsbüttel und dem bestehenden Erdgastransportnetz von Gasunie in Hetlingen dar. Somit ist im Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig Holstein die Entscheidung zugunsten eines Vorzugskorridors gefallen, mit dem Gasunie als Vorhabenträger jetzt in das Planfeststellungsverfahren als nächste genehmigungsrechtliche Phase startet. Gebaut wird allerdings nur, wenn der Flüssiggas-Terminal auch tatsächlich in Brunsbüttel erreicht wird. Eine Entscheidung darüber ist noch nicht gefallen.

Im Rahmen des Raumordnungsverfahrens hatte die für die Landesplanung verantwortliche Behörde mehrere Trassenvarianten und mögliche Alternativen geprüft. Im Mittelpunkt dabei standen neben natürlichen Hindernissen die unterschiedlichen Auswirkungen der Trassenverläufe auf die Umwelt. Im Rahmen des Raumordnungsverfahrens hatten die Träger öffentlicher Belange ebenso wie Bürger von ihrem Recht Gebrauch gemacht, Stellungnahmen zu den einzelnen vorgeschlagenen Trassenvarianten abzugeben.

„Die hier geführten Diskussionen waren für uns sehr wichtig, weil wir dadurch wertvolle Hinweise für die Planung entgegen nehmen konnten, die – wo möglich – in den weiteren Genehmigungsprozess aufgenommen werden“, lautet das Resümee von Gasunie-Projektleiter Arndt Heilmann.

Bereits seit Anfang Oktober sind im Verlauf des jetzt ausgewiesenen Vorzugskorridors umfangreiche Baugrunduntersuchungen gestartet. Untersucht werden Aufbau und Tragfähigkeit der Böden sowie aktuelle Grundwasserstände. Die Arbeiten vor Ort nehmen laut Gasunie in den meisten Fällen nicht mehr als einen halben Tag in Anspruch und sollen im Frühjahr 2020 beendet sein. Die Untersuchung konzentriert sich dabei auf bis zu 650 Sondierungspunkte im Verlauf des etwa 65 Kilometer langen Vorzugskorridors zwischen Brunsbüttel und Hetlingen. Bei den Untersuchungen wird der Boden in der Regel bis zu einer Tiefe zwischen vier und acht Metern, in Einzelfällen sogar bis zu einer Tiefe von 50 Metern erkundet.



Grundeigentümer zur Kooperation bereit





„Die Ergebnisse der Untersuchungen fließen in das Genehmigungsverfahren ein. So stellen wir sicher, dass der Trassenverlauf auch in puncto Bodenbeschaffenheit realisierbar ist“, erklärt der Projektleiter. „Alle Grundeigentümer und Nutzungsberechtigten haben uns vor Beginn der Arbeiten die Erlaubnis zur Betretung ihrer Flächen erteilt. Unser Ziel ist es, die Beeinflussung des Umfeldes durch die Arbeiten möglichst gering zu halten“.

Doch was würde der Pipeline-Bau für Hetlingen bedeuten? Bürgermeister Michael Rahn-Wolff hat Bedenken. Diese betreffen aber weniger direkte Folgen für Hetlingen, sondern eher die Umweltverträglichkeit des geförderten Gases. „Wir in Hetlingen hätten natürlich in der Bauzeit mit Baufahrzeugeaufkommen zu tun. Da haben wir aber beim Verlegen der letzten Trasse durch Gasunie, was drei Jahre dauerte, gute Erfahrungen gemacht“, berichtet das Gemeindeoberhaupt. „Aber das teils aus den USA gewonnen Fracking-Gas, das wir in Schleswig-Holstein eigentlich ablehnen, ist klimatechnisch keine gute Entscheidung.“ Rahn-Wolff betont: „Grundsätzlich halte ich den Ausbau unseres Energienetzes für unterstützenswert. Wenn anderes Gas durch die Leitung fließen würde, wäre ich dafür.“ Dass die Pipeline wirklich gebaut wird, sei allerdings noch nicht sicher. Um die Wurst ginge es nun noch im Planfestellungsverfahren: „Hier können Bürger, Behörden und Kommunen Mitsprache halten.“