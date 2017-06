Region Pinneberg in Kürze : +++ Erdbeeren: Weniger Früchte +++ Unbekannter Stoff ausgetreten +++ Versammlung in den Knechtschen Hallen +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Sebastian Kahnert/dpa 1 von 1

Barmstedt Die Region Barmstedt/Elmshorn startet in die Erdbeersaison: Die frühen Sorten, die nicht in Folientunneln wachsen, seien jetzt reif, berichtet Peter Kollotzek von der Gärtnerei Voigt in Bokholt-Hanredder. Aufgrund der Kälte im April und Mai erwarten er und die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein allerdings eine weniger üppige Ernte. Die Qualität der Erdbeeren soll trotzdem gut bis sehr gut sein.

Hamburg In einem Labor in einer Firma in Hamburg-Stellingen ist ein unbekannter Stoff ausgetreten. Die Feuerwehr sei vor Ort und habe fünf Verletzte untersucht und behandelt, sagte ein Sprecher. Von dem unbekannten Stoff sei nichts nach außen gedrungen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Elmshorn Der Freundeskreis der Knechtschen Hallen lädt am Montag, 26 Juni, um 19 Uhr zur öffentlichen Mitgliederversammlung in die Elmshorner Kantine, Lornsenstrasse 54, ein. Lediglich die Abstimmungen an diesem Abend sind den Vereinsmitgliedern vorbehalten. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Kassen- und Vorstandsbericht, die Wahl einer neuen Beisitzerin sowie die Entlastung des Vorstandes. Obwohl das Kranhaus nach wie vor gesperrt ist, findet am Sonnabend, 10. Juni, das erste Repaircafé dieses Jahres auf dem Außengelände des Freundeskreises im Bereich des Urban Gardenings vor der Fläche der Knechtschen Hallen von 10 bis 13 Uhr statt. Während dieser Zeit können ausgediente Gegenstände aller Art von ehrenamtlichen Helfern auf Vordermann gebracht werden.

Schenefeld Bei der neunten Auflage lässt sich bereits von einer Schenefelder Traditionsveranstaltung sprechen: Von Freitag bis Sonntag, 23. bis 25. Juni, wird der Parkplatz des „Stadtzentrums“ erneut zur Bummelmeile. Das nächste Stadtfest steht an. Unter anderem gibt es ein Bühnenprogramm. Das Motto lautet: „Das Stadtfest mit Herz“. Gestern haben die Veranstalter das umfangreiche Programm offiziell vorgestellt. „Die bunte Durchmischung ist gut. Da ist für jeden was dabei“, sagte Bürgermeisterin Christiane Küchenhof (SPD).

Uetersen Gut 100 Fans des legendären HighSchool-Klassikers „Grease“ aus dem Jahr 1978 waren jüngst in das Burgkino gekommen, um auf der Leinwand die in den späten 1950er Jahren angesiedelte Ferienliebe von Sanny (Olivia Newton-John) und Danny (John Travolta) mitzuerleben und die coolen Songs mitzusingen. Denn gezeigt wurde die Sing-A-Long-Version. Einige Besucherinnen, wie Caitlin Stolz, die mit ihrer Mutter Tatjana Stolz sowie deren Freundin Sonja Schönfeldt und deren Tochter Tina den Musical-Abend bei Getränken und Häppchen genoss, trugen Outfits der nm1950er Jahre.

Wedel Das Wedeler Willkommens-Café in der Höbüschentwiete 11 öffnet immer dienstags seine Türen. Zwischen 15 und 17 Uhr sind Wedeler und Flüchtlinge eingeladen, gemütlich bei einem Kaffee, Tee oder Kuchen ins Gespräch zu kommen. Gäste können aber auch einfach Zeitung lesen und es sich gut gehen lassen. Für Kinder und jeden, der Lust drauf hat, stehen Spiele bereit. Nächster Termin ist der 13. Juni. Informationen auch denen, die sich möglicherweise im Willkommens-Café engagieren wollen, gibt Ansprechpartnerin Heike Brinkop unter Telefon 04103-918712.

Schleswig-Holstein Auf den Schreibtischen der knapp 200 Staatsanwälte in Schleswig-Holstein haben sich im vergangenen Jahr deutlich mehr Akten gestapelt. Sie bearbeiteten 2016 so viele Ermittlungsverfahren wie seit 15 Jahren nicht mehr. Die Zahl der Fälle stieg gegenüber 2015 um etwa 30.000 auf 308.424 Ermittlungsverfahren, wie Generalstaatsanwalt Wolfgang Zepter am Donnerstag in Kiel sagte.