Er will die plattdeutschen Bücher retten

Gerd Richert aus Haselau baut eine niederdeutsche Bibliothek auf

Avatar_shz von hildebrandtj

15. Oktober 2020, 17:06 Uhr

Haselau | Gerd Richert leidet. Das Platt-Urgestein aus Haselau wird in seiner Arbeit als Botschafter und Lehrer des Plattdeutschen durch Corona so richtig ausgebremst. Keine Auftritte, kein Unterricht für Kinder und Jugendliche. Das trifft den Lebensnerv des Mannes, der jahrzehntelang auf der Bühne der Elmshorner Speeldeel stand und Menschen aus der gesamten Region unterhaltsame Stunden und Lachtränen schenkte. Doch Richert wäre nicht Richert, wenn er sich nicht wieder etwas Neues einfallen ließe. Seine nächste Mission lautet: Rettet die Bücher!

Bei Richert dreht sich alles ums Plattdeutsche. Er spricht nicht nur im Alltag leidenschaftlich gern in der EU-Minderheitensprache und schreibt Geschichten, natürlich sammelt er auch Bücher. Mehr als 300 hat der Chef der Speeldeel-Jugendgruppe „Die jungen Platten“ bereits zusammengetragen. Auf die Idee, eine Platt-Bibliothek aufzubauen, ist er bei einem Flohmarktbesuch in Elmshorn gekommen. Als er am Stand eines jungen Mannes stöberte, verwies der Verkäufer auf eine Bücher-Kiste, in der „plattdeutscher Kram“ war, erinnert sich Richert. Der sei von Opa und lasse sich nicht einfach verkaufen.

Seit dieser Begegnung arbeitet es in Richert. Ein ständiger Begleiter ist die Angst, dass die Werke von bedeutenden Dichtern und Schriftstellern der niederdeutschen Sprache – wie Fritz Reuter (1810-1874) und Klaus Groth (1819-1899), Fritz Lau (1872-1966) und Rudolf Kinau (1887 - 1975) oder dem 1932 geborenen Hermann Bärthel – im Altpapiercontainer landen.

Die Einrichtung einer Platt-Bibliothek ist aber nicht nur pure Sammellust. Die neueste Idee ist das Aufarbeiten von alten Geschichten verschiedener Autoren. „Der Zweck ist es, gute alte Geschichten für die heutige Zeit in unsere plattdeutsche Sprache aufzuarbeiten.“ Damit meint Richert, dass er die Geschichten leicht sprachlich verändert. „Wir passen die Sprache an, schreiben sie so zurecht, damit sie den Kindern besser über die Lippen kommt.“ Gemeint sind damit die 15 Mitglieder der Jungen Platten, die zwischen acht und 17 Jahre alt sind.

Angefangen hat Richert vor zwölf Jahren mit Merle Mohr. Mit Erfolg: Die Haselauerin hatte 2014 als 14-Jährige bereits zweimal den plattdeutschen Landeswettbewerb im Lesen gewonnen und war schnell zum Publikumsliebling avanciert. Bei der Nachwuchsförderung wird Richert inzwischen von Elsbeth Kruse, der ehemaligen Heistmer Grundschulleiterin, unterstützt. Normalerweise wird im Haselauer Gemeindehaus immer mittwochs von 15 bis 17 Uhr geprobt. Dabei wird nicht nur Platt gelernt, sondern auch das richtige Auftreten vor Publikum. Doch wegen Corona liegt auch dieses Engagement brach.

Dennoch läuft hinter der Kulisse etwas, schließlich soll so schnell wie möglich und vertretbar die Arbeit weitergehen. So hoffen Kruse und Richert, 2021 bei einer Neuauflage von „Eeten un Theoter“ auftreten zu können. Bei diesem Drei-Tage-Event im Haselauer Landhaus, das stets ausverkauft ist, werden etwa 500 Gäste kulinarisch und mit Schauspielkunst op Platt verwöhnt.

Auch in Alten- und Pflegeheimen sind die Jungen Platten gern gesehene Gäste, aber dieses Engagement ist derzeit ebenfalls nicht möglich, was Richert zutiefst bedauert. Denn gerade die Senioren fühlen sich im Plattdeutschen heimisch und Erinnerungen werden bei den Senioren wach.

Bleibt also nur die Flucht ins Dichten und Bücher retten. Besonders spannend ist für Richert der Vergleich der genutzten Sprache, denn Platt ist nicht gleich Platt. „Plattdeutsch richtig zu schreiben ist das schwerste“, sagt Richert. „In Itzehoe ist das schon anders“, weiß er. Welches plattdeutsche Buch sein Erstling war, weiß Richert nicht mehr so genau. „Ich glaube, es waren die Kinau Geschichten“, sinniert er. Sie sind es auch, mit denen er seit 40 Jahren durch die Altenheime tourt. Nicht ohne Augenzwinkern verrät er, wie aktuell doch die Geschichten sind. Nämlich dann, wenn haarklein beschrieben wird, wie sorgsam ein Geschenk ausgepackt wird, um Papier und Band später wieder verwenden zu können. „Da kann man lernen, wie Müllvermeidung geht“, sagt er, und lächelt.“



> Wer Richert unterstützen möchte, kann sich bei ihm unter der Telefonnummer (0 41 22) 8 20 66 melden.