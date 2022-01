Ranger auf der Hochseeinsel : Er kümmert sich um die Robben: Michael Janßen ist Dünenchef auf Helgoland

In der gerade zu Ende gehenden Wurfsaison ist der 53-Jährige besonders stark gefordert, denn erneut gab es einen Geburtenrekord. Für ein sicheres Miteinander von Mensch und Tier hat der Ranger einige Tipps parat.

18. Januar 2022, 08:00 Uhr

In der gerade zu Ende gehenden Wurfsaison ist der 53-Jährige besonders stark gefordert, denn erneut gab es einen Geburtenrekord. Für ein sicheres Miteinander von Mensch und Tier hat der Ranger einige Tipps parat.

Michael Janßen ist Dünenchef auf Helgoland. Betriebsleiter für den Helgoland Tourismus lautet die genaue Bezeichnung. Seit 2010 ist er mit seinen 20 Mitarbeitern im Einsatz in dem 0,7 Quadratkilometer großen Natur- und Badeparadies auf der vorgelagerten Düne. Hautnah auch bei den Robbenbabys, die in dieser Saison in einer Rekordzahl zur Welt kamen.

Jahrelang konnte jedes Tier einzeln gezählt werden

Im Moment ist der 53-Jährige besonders stark gefordert: „In der Wurfsaison von November bis Januar konnten wir 669 Geburten von Robbenbabys verzeichnen. Das ist zwar nur geringfügig mehr als letztes Jahr – da hatten wir 653 Geburten – aber immer noch enorm für die kleine Düne.“ Inzwischen werden die Jungtiere hochgerechnet über Planquadrate gezählt. „Wir hatten über Jahre den Luxus, dass wir jedes Tier einzeln zählen konnten. Aber wir merken, dass wir an eine Grenze kommen, was die Lieferung verlässlicher Zahlen betrifft. Insofern ist die wissenschaftliche Methode sicher besser.“

Da liegen schon an manchen Tagen weit über 1000 Robben auf der Helgoländer Düne. Michael Janßen, Betriebsleiter für den Helgoland Tourismus

Doch nicht nur die Jungtiere bevölkern die Strände: „Zu jedem Baby gibt es eine Mutter und einen Bullen, der sich reproduzieren will, denn die Wurfzeit ist auch Paarungszeit“, erklärt Janßen. „Da liegen schon an manchen Tagen weit über 1000 Robben auf der Helgoländer Düne. Zum Glück haben wir hier gerade wenig Gästeverkehr.“

Außerdem wurde ein Zaun gezogen, so dass Besucher im Augenblick die Strände nicht betreten dürfen und die Tiere ihre Ruheplätze haben. Ausblick bietet der Panoramaweg, auf dem jeder eine Runde drehen und die Robben sehen kann.

Vollstes Verständnis hat der Ranger dafür, dass jeder, der die Kegelrobbenbabys sieht, diese zauberhaften „Flauschies“ auch mal anfassen möchten: „Die Tiere liegen ja oft sehr dicht an den Zäunen, so dass man der Versuchung nachgeben möchte. Aber Vorsicht ist geboten. Die Jungtiere haben schon Zähne und können zubeißen.“

Immerhin handelt es sich bei der ausgewachsenen Kegelrobbe mit rund 300 Kilogramm und 2,30 Metern Länge um Deutschlands größtes Raubtier. „Außerdem ist die Mundflora bei marinen Säugern hochinfektiös. Krankheiten werden auch durch Berührung des Fells auf den Menschen übertragen. Also bitte Hände bei sich behalten“, plädiert der Dünenchef auch im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes.

„In meiner Funktion als Seehundjäger für das Land Schleswig-Holstein gibt es natürlich Situationen, in denen ein verletztes Jungtier oder eins ohne Mutter abgeborgen und der Seehundstation Friedrichskoog zugeführt wird. Bisher gab es aber nur wenige Fälle von Robbenmüttern, die ihr Junges aus unerfindlichen Gründen verlassen haben.“ Selbst der „Robbenkümmerer“, der sich eher als Partner der Tiere versteht statt als Jäger, muss bei der Untersuchung der Tiere Handschuhe tragen. Trotzdem: „Ich genieße diesen direkten Kontakt zu den Jungtieren, und nichts erfüllt mich mit mehr Freude, als wenn man so einem kleinen Lebewesen helfen und dafür sorgen kann, dass ein verpatzter Start ins Leben eine gute Wende nimmt.“

Die Seehundstation Friedrichskoog leistet eine großartige Arbeit. Michael Janßen, Betriebsleiter für den Helgoland Tourismus

Die enge Zusammenarbeit führt meist zu positiven Resultaten: „Die Seehundstation Friedrichskoog leistet eine großartige Arbeit“, lobt Janßen die Mitarbeiter, „denn sie geben jedem eingelieferten Tier eine Chance. Sie tun wirklich alles, damit Wunden und Krankheiten heilen und die Kleinen ganz schnell dick und rund werden, damit sie zeitnah wieder in ihren natürlichen Lebensraum zurückkehren können.“

Janßen hat auch seinen eigenen, kleinen Heuler

Der Nachwuchs, sagt Janßen, ist inzwischen prächtig gediehen, Geburten und auch die Tierdichte werden weniger. Sukzessive werden auch die Strände wieder geöffnet. Mit den Robbenbabys kam Ende Dezember auch Michael Janßens eigener kleiner „Heuler“ zur Welt. Deswegen geht er Ende des Monats erstmal in Elternzeit, um Zeit mit dem kleinen Tamon zu genießen. Denn seinen eigenen Nachwuchs darf der Robbenbeauftragte auch ohne Handschuhe berühren.