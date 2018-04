Eintrag ins Bürgerbuch : Er ist die Stimme der Flüchtlinge in Quickborn

Der Quickborner Haissam Katabi, vor fast 60 Jahren aus Syrien gekommen, hilft Zugewanderten mit Übersetzungen – und vielem mehr.

von Claudia Ellersiek

09. April 2018, 12:00 Uhr

Quickborn | Für Haissam Katabi war es einer der Höhepunkte in seinem an denkwürdigen Momenten ohnehin reichen Leben: Im Februar würdigte der Kreis Pinneberg sein Engagement für Flüchtlinge in Quickborn mit einem Eintrag in das Bürgerbuch. Katabi zeichnet allerdings weit mehr aus als sein unermüdlicher Einsatz. Er ist ein ebenso sanfter wie mutiger Mensch, auch in schwierigen Situationen zuversichtlich und ausgestattet mit einem unerschütterlichen Glauben an das Gute in den Menschen.

Was man dem Volkswirt nicht anhört: Er wurde in Syrien geboren, genauer in Damaskus, und hat seine Heimat verlassen, als er 21 Jahre alt war. Katabi ging – man mag es vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen in dem Land heute kaum noch glauben – aus freien Stücken. Ausgestattet mit einer soliden Schulbildung und hervorragenden französischen Sprachkenntnissen, wollte er eine Veränderung, noch mehr Bildung, vielleicht auch etwas Abenteuer. Sein Traumziel war Montpellier, eine der größten Städte an der französischen Mittelmeerküste. Er bewarb sich sowohl dort als auch in Frankfurt am Main an der Universität.

Sprachschule besucht

„Ich bin dann nach Deutschland gegangen, weil sich die Frankfurter Uni zuerst gemeldet hat.“ Katabi ist ein pragmatischer Mensch. Seine Entscheidung hat er bis heute nicht bereut, sieht man vielleicht mal vom Wetter ab. Ersten Kontakt zu seiner neuen Heimat bekam er in Augsburg, wo er zunächst vier Wochen lang eine Sprachschule besuchte. Viel zu kurz, wie er heute weiß. „Ich bin danach an die Uni gegangen und habe erstmal gar nichts verstanden.“ Ein Jahr lang mühte er sich durch Vorlesungen und Seminare, bis er den Dreh endlich raus hatte. Eine schwere Zeit. Aber solche Phasen nimmt Katabi ebenso selbstverständlich hin wie die guten Zeiten.

Sein Durchhaltevermögen zahlte sich aus. Er fand neue Freunde, lernte in Frankfurt seine Frau Renate kennen und lernte viel. „Die sprachlichen Barrieren waren zu Anfang riesig, aber mit der Integration hatte ich überhaupt keine Probleme“, sagt er und lächelt. Das tut er viel. Haissam Katabi ist ein zugewandter, freundlicher Mensch, einer, um dessen Augen sich kleine Fältchen bilden, wenn er vergnügt ist.

Doktortitel nebenbei

Nach dem Studium fing er zunächst bei einem französischen Versicherungskonzern in Frankfurt an, wollte drei bis vier Jahre arbeiten und nebenbei seinen Doktortitel machen, um danach vielleicht neue Wege zu gehen. Es kam anders: Die Idee einer Promotion gab er auf, einer der wenigen Momente, in denen er von seinem Weg abwich. Aber: „Das war neben dem Job einfach nicht zu schaffen.“ Er stieg schnell auf, verdiente gut und gründete eine Familie, zu der drei heute erwachsene Kinder gehören.

1986 wechselte er als Direktor Finanzen in einen Hamburger Versicherungskonzern. Den Lebensmittelpunkt verlegte die Familie in diesem Zug nach Quickborn. Hier ist bis heute die Basis für das Ehepaar Katabi, das außerdem noch eine Wohnung in Damaskus hat und dort gern Zeit verbringt. „Dort kann man leben, denn die Situation ist eine andere als außerhalb der Hauptstadt.“ Als die Flüchtlingswelle in Deutschland 2015 einsetzte, nahmen er und seine Frau Kontakt zur Stadt auf und boten ihre Hilfe an. Es war der Beginn einer intensiven Zusammenarbeit, in die beide Ehepartner von Anfang an mit eingebunden waren. Das Ehrenamt bestimmt heute ihren Alltag und lässt nur wenige Ruhepausen zu.

Weil Katabi vier Sprachen spricht, hat er seitdem immer wieder für die Quickborner Behörden und Beratungsstellen, aber auch für die Flüchtlinge übersetzt. Er hilft ihnen bei Anträgen, in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Jugend Sprachkurse insbesondere für arabisch sprechende Migranten durch, übernimmt Patenschaften, gestaltet Integrationsprojekte, liest Bewerbungen, übersetzt Arbeitsverträge, Hausordnungen und Flyer, dolmetscht für Schulen und Kindergärten. „Seitdem ich damit angefangen habe, ist immer irgendetwas zu tun“, sagt er. Dabei liefe er auch ohne Ehrenamt kaum Gefahr, sich zu langweilen. Bis Dezember des vergangenen Jahres war er noch berufstätig und ist regelmäßig nach Frankfurt gependelt.

Er hat noch viel vor

Seitdem er damit aufgehört hat, steckt er seine ganze Kraft und Zeit in die Flüchtlingsarbeit. Mit seinen Schützlingen hat er noch viel vor, und dabei liegen ihm zwei Ideen besonders am Herzen. Er möchte sie beschäftigen, ihnen eine berufliche Perspektive bieten, sie mit dem deutschen Arbeitsmarkt vertraut machen. Ein Café oder Restaurant, in dem nur Migranten arbeiten – das wäre sein Traum. Und dann ist da ja noch die arabische Sprache, die viele hier geborene Kinder zwar noch sprechen, aber nicht mehr schreiben können. Das gefällt ihm nicht. „Gerade diejenigen, deren Familien vielleicht in ein paar Jahren wieder in ihre Heimat zurückkehren, müssen die Schriftsprache beherrschen, sonst sind sie in ihrem Heimatland quasi Analphabeten.“

Also hat er von einem seiner zahlreichen Besuche bei seiner Familie in Syrien Grammatikbücher mitgebracht. Aktuell überarbeitet er diese und will dann zusammen mit anderen Freiwilligen Kurse in arabischer Schriftsprache anbieten. Und wer Haissam Katabi kennt, weiß, dass es bei diesen Ideen ganz gewiss nicht bleiben wird. Glücklicherweise hält sich sein Ruhebedürfnis in Grenzen. „Mir reicht es, kurz innezuhalten und ein paar Minuten abzuschalten. Danach bin ich sofort wieder voll da“, sagt der bald 78-Jährige.