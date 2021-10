Voting des Tages : Entwicklung der Corona-Pandemie: Mit welchen Gefühlen gehen Sie in Herbst und Winter?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

01. Oktober 2021, 18:00 Uhr

In der Corona-Pandemie erwartet das Robert Koch-Institut (RKI) für Herbst und Winter wieder einen Anstieg der Infektionszahlen. Das schreibt das Institut in seinem Wochenbericht vom Donnerstagabend (30. September). Als Gründe werden insbesondere eine „noch immer große Zahl“ ungeimpfter Menschen und die Zunahme von Kontakten in Innenräumen angeführt. Zuvor hatte die EU-Gesundheitsbehörde ECDC angesichts von teils nicht ausreichenden Impfquoten vor einer verschlechterten Corona-Lage in Europa in diesem Herbst gewarnt.

Wir fragen deshalb:

Entwicklung der Corona-Pandemie: Mit welchen Gefühlen gehen Sie in Herbst und Winter? Mit einem guten Gefühl, die Pandemie ist überwunden. Mit gemischten Gefühlen, ich bin skeptisch. Mit negativen Gefühlen, die Pandemie ist noch nicht vorbei. zum Ergebnis

