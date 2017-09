Entstehung des Kulturzentrums

vergrößern 1 von 3 Foto: Kowalewski 1 von 3

Als einen magischen Ort der Kindheit hat sich Pinnebergs Drostei, die dieses Jahr seit 250 Jahren steht, gestern in unserer Zeitung präsentiert – und das als Sitz des Katasteramtes. Den Wert des Gebäudes erkannten aber auch andere: Seit 1965 steht die Drostei unter Denkmalschutz. Wirklich saniert und in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt wurde sie aber erst nach dem Auszug des Katasteramtes im Jahr 1984, denn der ebnete den Weg für die Entstehung des Kreiskulturzentrums, um das es im letzten Beitrag unserer Serie „250 Jahre Drostei“ geht.

„Das Land Schleswig-Holstein verkaufte die Drostei an den Kreis Pinneberg für eine Mark mit der Auflage, dort ein Kulturzentrum einzurichten“, sagt Stefanie Fricke, seit 2012 die Künstlerische Leiterin der Einrichtung, für die die Stiftung Landdrostei verantwortlich zeichnet. „Dafür wurde das Haus grundsaniert. Ein Millionenprojekt, das Jahre dauerte.“ Zunächst war man sich laut Fricke nicht sicher, was für eine Art von Kultur in die Drostei ziehen sollte. Unter anderem war ein Heimatmuseum im Gespräch. „Aber dann entschied man sich für lebendige Kultur mit wechselnden Ausstellungen, Literatur und Musik.“ Heute veranstaltet die Drostei vier Ausstellungen pro Jahr, dazu kommen Lesungen, Konzerte und auch kulturelle Bildung für Kinder mit dem Programm „Junge Drostei“. Doch bis dahin war es ein weiter Weg.



Sieben Jahre Sanierung

Die aufwendige Sanierung begann nach dem Auszug des Katasteramts und zog sich bis 1991 hin. Die in den 1920er und 30er Jahren gezogenen Wände und Zwischendecken mussten entfernt werden. Zudem drohte die Decke über dem großen Saal einzustürzen. In dem Buch „Kultur – ein langer Weg“ von Dieter Beig und Fricke, das zum Drostei-Jubiläum extra neu aufgelegt wurde, heißt es, dass sich die Decke bereits um 19 Zentimeter durchbog. Eine große Stahlträgerkonstruktion wurde eingebaut, die bis heute die Statik des gesamten Gebäudes trägt.

Im unteren Hausteil ist davon allerdings nichts zu sehen. „Die Sanierung ist qualitativ gut gemacht“, sagt Fricke. „Irgendwie haben sie es auch geschafft, moderne Technik ins Gebäude zu kriegen: Brandmeldeanlagen, Steckdosen, eine Zentralheizung.“ Hinter alt aussehenden Holzpaneelen verstecken sich etwa Schaltkästen. Trotzdem: „Es ist ein altes Haus und man muss damit arbeiten“, sagt Fricke. Es warten immer wieder Überraschungen. „Für eine lange geplante Ausstellung haben wir einmal die Fußbodenbalken hochgenommen, um Kabel zu verlegen. Dabei wurden Risse entdeckt und wir mussten mitten in einer Baustelle eröffnen“, erinnert sich Fricke. „Wir mussten innerhalb einer Woche das Ausstellungskonzept ändern.“ Einen schöneren Arbeitsplatz kann sie sich dennoch nicht vorstellen.

Nach sieben Jahren Bauzeit konnte das Kreiskulturzentrum mit einer Festwoche endlich eröffnet werden. Genau so lange wird in genau zwei Wochen auch der 250. Geburtstag gefeiert (siehe Infokasten).

von fko

erstellt am 02.Sep.2017 | 16:00 Uhr