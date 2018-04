Entscheidung wie im Krimi

Antrag der Bönningstedter BWG-Fraktion stößt im Bauausschuss auf Unverständnis / Vorschlag denkbar knapp abgelehnt

von Ute Springer

04. April 2018, 16:00 Uhr

Während im Dezember in Bönningstedt noch großes Aufatmen in Sachen Verlegung des Aldi-Marktes herrschte, war für Andreas Krause vom Investor, der Hamburger Firma Zündorf Projektentwicklung, nun das große Zittern angesagt. Während der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bauwesen und Umweltschutz war erneut das Thema Aldi-Markt auf der Tagesordnung.

Sorge vor Klagen von Anwohnern





Mit einem äußerst knappen Ergebnis – drei Ja-Stimmen, drei Nein-Stimmen und eine Enthaltung – wurde der Antrag schließlich abgelehnt.

In dem Antrag der BWG hieß es: „Generell steht die BWG-Fraktion der Verlagerung des Aldi-Markts auf das jetzige Fromme-Gelände positiv gegenüber. In der bisher vorliegenden Planung soll jedoch eine Teilfläche des B-Plans 16 von ‚Allgemeinem Wohngebiet‘ in ‚Sondergebiet großflächiger Einzelhandel‘ umgewandelt werden.“ Und genau da sahen die Politiker das Problem: Individuelle Rechte der direkten Anlieger aus dem B-Plangebiet könnten dadurch verletzt werden.

„Die Anwohner haben ihr Wohneigentum in dem Glauben erworben, dass ihre unmittelbare Umgebung ebenfalls Allgemeines Wohngebiet bleibt“, heißt es in dem Antrag weiter. Deswegen beantragte die BWG, dass die Teilfläche des vorhabenbezogenen B-Plan 36, die sich mit dem B-Plan 16, einem reinen Wohngebiet, überschneidet, als Allgemeines Wohngebiet mit den gleichen Festsetzungen des B-Plans 16 festgelegt wird.

Der Antrag der BWG-Fraktion sorgte besonders bei den weiteren Ausschussmitgliedern für großes Erstaunen. Vor allem, da der Beschlussvorschlag im Wortlaut und von der Argumentation nahezu identisch mit dem ist, was die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen bereits vor drei Jahren beantragt hat (unsere Zeitung berichtete). Bei der Abstimmung damals stimmte die BWG-Fraktion jedoch mehrheitlich gegen den Vorschlag.

Jane Czolbe (BWG) versuchte, den verwunderten Ausschussmitgliedern den Sinneswandel zu erläutern: „Wir haben uns mehrfach damit beschäftigt, und wir sind in unseren Beratungen zu dem Schluss gekommen, dass unsere ursprüngliche Meinung nicht mehr tragbar ist.“ Die Fraktion sei nun der Auffassung, dass die Planung so nicht weitergehen könne. „Wir geben die Entwicklung unseres Dorfs aus der Hand“, bekräftigte Czolbe. Man müsse außerdem überlegen, ob der Aldi-Markt auch im nördlichen Teil Bönningstedts, etwa in Winzeldorf, angesiedelt werden könne.

Resy de Ruijscher (Bündnis 90/Die Grünen) sah den Beschlussvorschlag als Widerspruch zu dem früheren Verhalten der Fraktion. Des Weiteren sei er noch nicht ganz ausgereift. Wie auch bereits Anja Ebens (Bündnis 90/Die Grünen) im Gespräch mit unserer Zeitung sagte, sei der Antrag so nicht umsetzbar. Entweder die Fläche bleibt so, wie sie ist, oder sie wird komplett zum Sondergebiet erklärt.

Investor Krause verfolgte die Ausschusssitzung mit Stirnrunzeln und ungläubigem Kopfschütteln. „Seit über fünf Jahren planen wir das Ganze, und ich muss sagen, es wird jetzt doch anstrengend“, sagte er. Das, was er in Bönningstedt an Vorgehens- und Verhaltensweisen kennengelernt habe, habe er so noch nie erlebt. „Aufgrund des Antrags kann ich also keine verlässliche Sicherheit mehr auf die Entscheidungen der BWG-Fraktion legen“, lautete sein Fazit.

Investor wird ungeduldig





Einige der Bönningstedter Politiker fühlten sich von der klaren Ansage Krauses unter Druck gesetzt, etwa Willi Werner. Dennoch stimmte er dem Antrag der BWG nicht zu. „Das ist ein merkwürdiger Antrag. Nach Winzeldorf werden Sie wohl kaum einen Aldi-Markt hinbekommen. Wir müssen uns auf den Ortskern konzentrieren“, argumentierte er. Die Zeiten von Tante-Emma-Läden seien längst vergangen, das Dorf müsse sich weiterentwickeln. „Wir haben bereits eine Entscheidung getroffen, die weitaus weitreichender war“, sagte Werner weiter. Krause entgegnete, dass er in keiner Weise Druck ausüben wolle. „Das einzige, das ich einfordere ist ein gerades und offenes Wort“, betonte er.