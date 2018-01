Region Pinneberg in Kürze : +++Entscheidung im Elmshorner Kita-Streit vertagt+++"Wilder Müll" nimmt in Pinneberg zu+++B431 in Wedel wird gesperrt+++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

25. Januar 2018, 06:00 Uhr

Elmshorn Weiter keine Lösung im Kita-Streit zwischen der Stadt Elmshorn und der katholischen Kirche: Die Politik hat eine Entscheidung am Dienstagabend vertagt. Damit stehen 20 neue Plätze im katholischen Kindergarten weiter auf der Kippe. Das Erzbistum Hamburg will sich an den Kosten nicht beteiligen. Die Politik forderte bisher den üblichen fünfprozentigen Eigenanteil der Kirche ein. Jetzt soll der Hauptausschuss entscheiden.

Pinneberg Von der Matratze an der Straße über den alten Kühlschrank neben Containern bis hin zu ekligen Schafskadavern: Illegale Müllentsorgung ist zu einem großen Problem in Pinneberg geworden. Wurden die Mitarbeiter des Bauhofes 2015 noch bei insgesamt 108 Einsätzen eingesetzt, so waren es im vergangenen Jahr bereits mehr als 250 Einsätze, teilte der Kommunale Servicebetrieb Pinneberg gestern mit.

Wedel Am Montag, 29. Januar, wird der Ausbau der B431 im Osten Wedels fortgesetzt. Dafür wird zunächst der Bereich zwischen der Zufahrt zum Baustoff-Handel Lüchau bis Ortsausgang einseitig gesperrt. Der Verkehr fließt dann lediglich aus Hamburg in Richtung Wedel-Mitte. Anschließend wandert die Baustelle nach Westen zum Abschnitt zwischen Lüchau und der Einfahrt zu Famila. Dort gilt ebenfalls die Einbahn-Regelung.

Uetersen 93 Treffer hat Jon Schwertfeger in der Saison 2016/17 für seine Fußballer von Rasensport Uetersen II (Kreisklasse) erzielt. Nun steht der Torjäger zur Wahl als Amateur des Jahres. Rund 250 Bewerbungen gingen ein und Schwertfeger kam bei den Herren in die Endauswahl unter die letzten Fünf. „Das freut einen natürlich, das ist alles sehr aufregend“, sagt der Raspo-Stürmer, dem der Rummel um seine Person nicht ganz geheuer ist. „Mir war das ein bisschen unangenehm. Ich bin kein großer Redner“, gibt der Akteur von Rasensport Uetersen II zu.

Quickborn Das Elsensee-Gymnasium will in Zukunft weiter sowohl G8 als auch G9 anbieten und damit Y-Modell-Schule bleiben. Das hat die Schulkonferenz während ihrer jüngsten Sitzung beschlossen. Stimmt das Bildungsministerium zu, würden beide Bildungswege in Quickborn erhalten bleiben. Das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium hatte bereits vor Weihnachten entschieden, von G8 zu G9 zurückzukehren.

Tornesch Das ist happig: Fast 70 Prozent der Fahrzeuge im Tornescher Baumschulenweg sind zu schnell unterwegs. Das hat eine Verkehrsmessung der Stadtverwaltung im Dezember ergeben, deren Ergebnisse nun vorliegen. Während viele Autos und Lastwagen in der 30er-Zone bis zu zehn Kilometer pro Stunde zu schnell sind, erreichen einige Fahrzeuge sogar Tempo 50 und mehr. Die Politik hatte die Messung in Auftrag gegeben, sie wird nun über mögliche Konsequenzen beraten.

Hamburg Am Mittwochvormittag wurde bei Sondierungsarbeiten auf einer Baustelle eine 500 Pfund schwere, amerikanische Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg gefunden. Wie die Feuerwehr Hamburg mitteilte, lag die Bombe in etwa drei Meter Tiefe und wurde vom Kampfmittelräumdienst der Feuerwehr vorsichtig freigelegt. In der Bombe befanden sich etwa 120 Kilogramm Sprengstoff. Die Fliegerbombe war mit einem Kopf- und einem Heckaufschlagzünder ausgestattet, die beide durch die Entschärfer aus dem Kampfmittel entfernt werden mussten.

Schleswig-Holstein Gesundheitliche Gefahren beim Shisha-Rauchen haben am Mittwoch den Landtag in Kiel beschäftigt. Angesichts von Kohlenmonoxid-Vergiftungen in solchen Lokalen hatte die SPD einen Regierungsbericht gefordert. In Kiel erlitten zwei 19-Jährige Vergiftungen durch Kohlenmonoxid; einer wäre fast gestorben. Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) will daher einen Erlass mit fachlichen Vorgaben und Empfehlungen für die Gaststättenbehörden erarbeiten lassen. Eine gesetzliche Regelung ist aus seiner Sicht nicht erforderlich.