Entenrennen bei Blitz und Donner

Beim fünften Entenrennen auf der Pinnau – einer Aktion des Rotary Clubs zu wohltätigen Zwecken – war nicht nur der Ausgang des Rennens spannend. Denn eine Gewitterfront zog am Sonntagnachmittag direkt über das Geschehen und zwang die Feuerwehr, die Veranstaltung zu unterbrechen. Blitz, Donner und Regengüssen zum Trotz harrten viele Schaulustige bis zum Eintreffen der Quietscheenten im Ziel aus.

Fast 3000 Enten wurden von der Fußgängerbrücke am Hindenburgdamm auf die Pinnau gelassen. Denn so viele Lose konnten im Vorfeld verkauft werden, jedes für fünf Euro das Stück. „Kinder entdecken ihre Heimat“, so heißt die Aktion, für die der Rotary Club Pinneberg auf diese Weise Gelder eingespielt hat. 14 000 Euro sind zusammengekommen. „Wir fördern unter anderem Projekte an Schulen und auch die EDV-Ausbildung von Kindern“, so der Rotarier Henning Pein.

Vor dem Zuwasserlassen der gelben Gummienten lobte Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos) die Veranstalter: „Ich finde es ganz großartig, was die Rotarier hier seit fünf Jahren auf die Beine stellen, das ist zugleich Ehrenamt und Spaß für die Bevölkerung“, so die Bürgermeisterin. Die Trommelgruppe Samba-da-PI sorgten mit kraftvollen, dramatischen Trommelwirbeln für Spannung.

Doch schon bald zuckten die Blitze am Himmel, und krachender Donner mischte sich in die musikalische Darbietung. „Die Natur ist im Moment nicht auf unserer Seite“, stellte Moderator Tibor Rode fest, „und auch der Fluss fließt in die falsche Richtung.“

Rode bat um einen Moment Geduld, bis die Pinnau die Richtung ändert. Der Kranwagen hatte den Karton mit den fast 3000 Quietscheenten schon am Haken, doch auf der Pinnau absetzen durfte er ihn dann trotzdem nicht. Denn inzwischen war das Gewitter direkt darüber angelangt, und auf Anweisung der Feuerwehr musste abgebrochen werden. Bei strömendem Platzregen brachten sich Organisatoren, Helfer, Teilnehmer, Gäste und Zuschauer in einem ebenerdigen Parkdeck in Deckung.

„In gewisser Weise kommt das Wetter den Pinneberger Kindern jetzt zugute“, scherzte Maren Jurkschat von der Damenorganisation „Inner Wheel“. Denn sie und ihre Mitstreiterinnen verkauften hier Kuchen und weitere Leckereien, ebenfalls zur Förderung von Kindern.

Pünktlich zum endlich auch wetterbedingt möglichen Entenstart drehte sich die von Tide und Flut abhängige Strömung des Flusses, und die Entchen konnten ihre Reise über das Wasser antreten. Schaulustige, die am Ufer der Pinnau Ausschau nach ihnen hielten, wurden allerdings aufgrund der nahen Blitze von der Feuerwehr zunächst zurückgepfiffen. Einzig Moderator Rode harrte im Regenguss aus und berichtete per Mikrofon vom Geschehen.

Bevor die ersten Enten ins Ziel schwammen, beruhigte sich das Wetter zumindest soweit, dass ein Verweilen am Flussufer gefahrlos wurde. Das Technische Hilfswerk ließ ein Schlauchboot zu Wasser und fing die Siegerente ein. Die war fast einen halbe Stunde lang unterwegs. Dass alles mit rechten Dingen zugeht, überwachte Notar Markus Boyksen.

Wessen Los gewonnen hat, wird auf der Homepage des Rotary-Clubs bekanntgegeben. Der Hauptpreis, gestiftet von der CTP-Gruppe, ist ein Elektrofahrrad. Unter den 51 übrigen Preisen sind unter anderem ein Ostsee-Kurzurlaub sowie ein Tablet.>

