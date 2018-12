„Engel haben Himmelslieder“

Drei Konzerte der Chorknaben Uetersen zum vierten Advent / 1500 Besucher / Tilman Clasen beeindruckt als Soloflötist

von shz.de

24. Dezember 2018, 16:00 Uhr

Die Chorknaben Uetersen glänzten mit ihrem traditionell um die Weihnachtszeit in der Klosterkirche ausgerichteten Konzert „Chormusik zu Advent und Weihnachten“. Als Knaben- und Männerstimmen von den Jungen der Vorchöre unterstützt wurden, füllte sich das Kirchenschiff mit den Gesängen aus fast 90 Kehlen.

Das Weihnachtskonzert der Chorknaben ist so beliebt, dass es am Wochenende des vierten Advents gleich drei Mal gegeben wurde. Geschätzt 1500 Besucher wurden insgesamt in der Kirche am Kloster erwartet, um den Gesängen der Knaben und jungen Männer zu lauschen. Das Programm hatte Chorleiter Hans-Joachim Lustig eigens für Uetersen zusammengestellt. Für die Proben war weniger Zeit als gewohnt, denn nach der großen Schweden-Chorreise und den CD-Aufnahmen für das Oratorium „Odi et amo“ blieben nur noch sieben Wochen zum Üben. Das war den jungen Gesangstalenten jedoch nicht anzumerken. Mit hoher Präzision und Konzentration gaben sie sowohl volkstümliche, weihnachtliche Stücke als auch umfangreiche, komplizierte Chorsätze.



Premiere für Hälfte der Knaben aus Vorchor





Den „alten Weihnachtsruf“ starteten die Vorchöre der Jungen ab sechs Jahren, wenig später stimmte der Konzertchor mit ein. Etwa die Hälfte der Knaben aus den Vorchören gab zum allerersten Mal ein so großes Konzert in der Kirche am Kloster. Einige Stücke sangen sie zusammen mit den Größeren, auch beim Kanon „Kommet, ihr Hirten“ verstärkten sie den Konzertchor. Dabei ließen sie sich ihre Aufregung nicht anmerken.

Den Kern des Konzerts gab der Konzertchor allein mit den Knaben ab neun Jahren, die Sopran oder Alt sangen, und mit den Männern in Tenor oder Bass. Bei „Magnificat“ des Barockkomponisten Johann Pachelbel griffen die glockenhellen Knabenstimmen und teils sehr tiefen Männerstimmen in beeindruckender Weise ineinander, bis sie in einem gemeinsamen „Amen“ mündeten. „Es ist für uns eine Zeit angekommen“, sangen die melodiegebenden Knaben, flankiert durch rhythmische Stimmelemente der Bass- und Tenorsänger. Das Stück „Engel haben Himmelslieder“ ging auf in einem gemeinsamen, vielstimmigen „Gloria in excelsis Deo“. Mit „Rudolph, the red-nosed Reindeer“ gab der Chor ein Überraschungsstück, das nicht im Programmheft vorgesehen war.



Virtuoses Spiel des Solisten





In diesem Jahr spielte der Blockflötist und Musikstudent Tilman Clasen die Zwischenmusik. Bereits bei Stücken des Barock-Komponisten Georg Philipp Telemann entlockte er seiner Flöte eine faszinierend schnelle Abfolge an Tönen, mit virtuosem Wechsel zwischen sanften und kräftigen Klängen. Bei „Onse Vader in Hemelryck“ des niederländischen Glockenspielers Jacob van Eyck (1590 bis 1657) war es, als flögen seine Finger über das Instrument, die Töne glitten förmlich ineinander über.

Optischer und klanglicher Höhepunkt des Konzerts war die Darbietung von „Quempas“, komponiert von Michael Praetorius. Denn da positionierten sich die Vorchöre in den vier Ecken des für dieses Stück abgedunkelten Kirchenschiffs. Dabei hielten sie brennende Kerzen in der Hand. Abwechselnd war ihr Gesang zu hören, ihre Zuhörer saßen dabei in der Mitte.

Am Ende des Konzerts war der Applaus so kräftig und langanhaltend, dass mehrere Zugaben gegeben wurden. Alle Chorknaben sangen gemeinsam mit ihrem Publikum „O du Fröhliche“, dabei füllten rund 600 Stimmen die Klosterkirche. Überraschend trat Harald Stockfleth, seit 1982 Stimmbildner der Chorknaben, vor die Zuschauer, um sich schon einmal zu verabschieden. Denn ab dem Sommer wird er aus privaten Gründen nach Süddeutschland ziehen. Die letzte Zugabe wurde aus den Reihen der Vorchöre ausgesucht: In der Kirche erklang „Feliz Navidad“.

Beim Weihnachtskonzert 2019 gibt es eine wichtige Neuerung: „Wir werden eine Wunschliste an etwa 60 Stücken bereitstellen, aus der die Leute ihre Lieblingsstücke auswählen können, so dass es ein Wunschkonzert wird“, kündigt Chorleiter Lustig an.