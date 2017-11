Anstoss - Fussball-Kolumne : Ende des Fiete-Wahns wäre gut für Arp

von Lars Zimmermann

erstellt am 19.Nov.2017 | 10:00 Uhr

Hamburg | Hamburg ist im Fiete-Wahn. Jungstar Fiete Arp ist in aller Munde und gilt schon nach wenigen Bundesligaspielen als der große Hoffnungsträger für die Zukunft. Es zeigt, wie sehr Hamburg und der HSV Identifikationsfiguren herbeisehnen, dass ein 17-Jähriger so schnell zum Heilsbringer ausgerufen wird. Für Arp ist das allerdings ein Rucksack, der nur schwer zu schultern ist.

Wenn er sich weiter so entwickelt, wird er mit Sicherheit ein guter Bundesliga- und wahrscheinlich sogar Nationalspieler. Man tut dem Jungen allerdings keinen Gefallen, wenn man ihn zu sehr hochjubelt und ihm keine Zeit gibt, sich zu entwickeln. Der Verein versucht deshalb zumindest nach außen hin, den öffentlichen Rummel so gut es geht von dem 17-Jährigen fernzuhalten. Mit eher geringem Erfolg. Der Mittelstürmer war in den vergangenen Wochen auf den Titelseiten aller Hamburger Boulevard-Medien vertreten, vom ersten Trainer bis zum Vater hat sich so ziemlich jeder irgendwo zu Wort gemeldet. Trotz gegenteiliger Beteuerungen dürfte dieser Hype dem HSV gar nicht mal so ungelegen kommen. Denn dank Arp macht der Dino endlich mal wieder positive Schlagzeilen. Die waren in den vergangenen Jahren ja nun wirklich eher selten. Dem Verein dürfte die „Fiete-Mania“ jedenfalls besser gefallen als neue Auseinandersetzungen mit Investor Klaus-Michael Kühne.

Arp ist für seine Entwicklung zu wünschen, dass der Trubel möglichst bald geringer wird. Das wäre auch wichtig, um den bis 2019 an den HSV gebundenen Stürmer längerfristig in Hamburg zu halten. Wenn es Arp zu viel wird, macht er es schlimmstenfalls wie Levin Öztunali. Der verließ den Dino auch deshalb Richtung Leverkusen, weil er dem Rummel entgehen wollte, der ihn als Enkel von Uwe Seeler und Bundesliga-Spieler des HSV auf Schritt und Tritt begleitet hätte.