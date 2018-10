Region Pinneberg in Kürze : +++ Elmshorns Schulen werden digital +++ In Bokel wird abgefischt +++ Neue Hauptkomissarin in Bönningstedt +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

26. Oktober 2018, 06:00 Uhr

Elmshorn Anschluss ans Breitbandnetz. Internet für alle Klassenräume. Flächendeckende Wlan-Ausleuchtung. Mehr als 1000 neue Rechner, Tablets und Smartphones. Interaktive Tafeln und Beamer. An den öffentlichen Schulen in Elmshorn beginnt die digitale Zukunft. Zwischen 2019 und 2023 wird die Stadt Elmshorn als Schulträger 3,7 Millionen Euro in die zwölf Einrichtungen investieren. Das sieht der Medienentwicklungsplan vor, den der Schulausschuss am Mittwochabend einstimmig auf den Weg gebracht hat. Er war in den vergangenen drei Jahren in Zusammenarbeit mit den Schulen und dem Kieler Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen (IQSH) entwickelt worden. Bestandteil ist auch ein pädagogisches Konzept.

Bokel Nach zwei Jahren Pause wird das Abfischen des Bokeler Sees wieder zum Volksfest – wenn auch in einem kleineren Rahmen als früher (wir berichteten). Gefeiert wird an einem statt an zwei Tagen. Besucher aus ganz Norddeutschland erwarten die Gastgeber am Sonntag, 28. Oktober, von 9 bis 17 Uhr, wenn über einhundert Zentner Fisch aus dem See gezogen werden. Im Akkord wird abgefischt, geschlachtet und verkauft. Schleie, Forellen, Aale – vor allem aber Karpfen. Veranstalter ist die Familie Erich, die das angrenzende Ring-Hotel Bokel-Mühle betreibt, und der auch der Teich gehört.

Bönningstedt Seit 26 Tagen hat die Polizeistation in Bönningstedt eine neue Leiterin. Die 48-Jährige Isabel Müller hat nun das Zepter in der Hand. Damit ist die Hauptkommissarin aktuell die einzige Frau im Kreis Pinneberg, die eine Polizeistation anführt. Wie kam sie zur Polizei? „Das war eigentlich eher ein Zufall. Ich hatte nicht wirklich eine Idee, was ich einmal machen möchte. Erst wollte ich zur Bundeswehr, doch dann hat eine Freundin mich auf die Polizei gebracht“, erinnerte sich Müller.

Pinneberg Durch das Treppenhaus der Grund- und Gemeinschaftsschule Pinneberg schallt Gesang im Duett. Aus dem Musikraum lugt ein Gesicht hervor – unter einer silbernen Perücke. Die Young Stage der Pinneberger Bühnen befinden sich im Endspurt für ihr Stück „Der Zauberer von Oz“. Premiere feiert sie am Freitag, 23. November, um 9.30 Uhr im Geschwister-Scholl-Haus, Bahnhofstraße 8, in Pinneberg.

Moorrege Während der Närrischen November-Sitzung am 10. November wird das Geheimnis gelüftet, wer das neue Prinzenpaar und Kinderprinzenpaar der Moorreger Karnevalisten wird. Wie immer ist die Proklamation umrahmt von Auftritten der Tanzgarden, Tanzmariechen, Sketch-Gruppen und Humoristen, die die Lachmuskeln anregen. Und das amtierenden Prinzenpaare, die den Verein durch ein buntes Jahr geführt haben, werden verabschiedet. Die Moorreger Karnevalisten freuen sich schon mächtig auf den Start der Karnevalszeit, besonders weil es eine Jubiläumssession ist.

Hamburg Ungemütlich, schmuddelig, zugeparkt: Viele Plätze in Hamburg sind wenig einladend, einige als solche nicht mal zu erkennen. Die Stadt will das ändern und hat ein Programm zur Auffrischung von 13 Plätzen beschlossen. Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD): „Wir sorgen dafür, dass in unserer Stadt die Plätze wieder zu den zentralen Orten werden können. Hier wachsen Lebensräume, in denen sich Menschen begegnen können“.

Schleswig-Holstein Einen Monat nach dem Berliner Wohngipfel mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sind die Bauminister der 16 Bundesländer am Donnerstag in Kiel zu ihrer diesjährigen Konferenz zusammengekommen. Im Mittelpunkt des zweitägigen Treffens steht wie schon in Berlin die Schaffung von mehr bezahlbarem Wohnraum. Die Zahl der Sozialwohnungen in Deutschland ist seit 1990 von 2,9 Millionen auf 1,2 Millionen gesunken, da erheblich mehr Wohnungen aus der Sozialbindung gefallen sind als neue Sozialwohnungen gebaut wurden.