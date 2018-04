Elmshorner unterrichtet in China

Elmshorns CDU-Chef Nicolas Sölter ist derzeit Assistenzprofessor an der China-EU School of Law in Peking

von Florian Kleist

20. April 2018, 15:57 Uhr

Es ist eine Erfahrung, die nur wenige Menschen machen dürfen: Der Elmshorner Nicolas Sölter, Vorsitzender der CDU-Stadtverbands, unterrichtet in diesem Frühlingssemester als Assistenzprofessor an der China-EU School of Law in Peking. Die Hochschule ist an die renommierten China University for Political Science and Law angegliedert und bildet die bislang einzige gemeinsame Bildungseinrichtung der EU und der Volksrepublik China. Sölter bringt dort mehr als 120 chinesischen Master-Studenten, darunter Rechtsanwälte und Staatsanwälte, das Recht der Welthandelsorganisation (WTO) und der Europäischen Union bei.

Zuvor hatte Sölter nach einem Studium an den Universitäten Heidelberg und Hamburg im Bereich Europarecht promoviert. Sein Referendariat, das er unter anderem im Bundeskanzleramt absolvierte, schloss er im Februar mit dem Zweiten Staatsexamen ab. Anfang März ging es dann nach Peking: „Meine Anstellung hier verbindet mein Interesse für internationales Recht mit der Möglichkeit, einen völlig anderen Kultur- und Rechtskreis kennenzulernen“, sagte er.

Der Austausch gelinge natürlich nicht immer ohne Verständigungsschwierigkeiten. „Ich spreche so gut Chinesisch wie ich kochen kann – nämlich gar nicht. Der Unterricht ist ausschließlich auf Englisch, das Sprachniveau der Studenten allerdings trotz harter Eingangstests sehr unterschiedlich.“

Im Hörsaal entpuppe sich aber manch eine Sicht auf „die Chinesen“ schnell als Vorurteil. „Die in Europa verbreitete Annahme, die Menschen hier seien unkreative Arbeitsmaschinen, kann ich nicht bestätigen. Ich ermutige meine Studenten, sich kritisch mit Gesetzen und Urteilen auseinanderzusetzen und dabei auch mal zu diskutieren. Das klappt erstaunlich gut“, sagt Sölter. Heikel werde es bei politischen Themen: „Obwohl sich das Master-Studium weitgehend auf wirtschaftsrechtliche Themen beschränkt, versuche ich, die Themen Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte nicht völlig außen vor zu lassen. Wer europäisches Recht lernen will, der muss sich auch mit den dahinterstehenden Werten befassen“, so Sölter. Das ginge aber nicht ohne mulmiges Gefühl: „In jedem Unterrichtsraum hängen mindestens zwei Kameras, die Überwachung ist insgesamt sehr engmaschig. Von meinen Studenten kann ich da keine freien Meinungsäußerungen erwarten, schließlich sind Karriereperspektiven in China vor allem für Juristen auch mit der staatspolitischen Haltung verknüpft.“

Ausländischen Wissenschaftlern mache es die Volksrepublik insgesamt nicht gerade leicht. So erschwere die Überwachung und Zensur des Internets schon einfachste Recherchearbeiten erheblich.

Gemischt sei mittlerweile das Bild der Chinesen von Deutschland. Nach wie vor verbänden die meisten Chinesen Deutschland vor allem mit einer starken Wirtschaftsmacht, allen voran mit Produkten von hoher Qualität: „Selbst in Vororten von Peking zählen teure deutsche Autos zum Stadtbild. In China gibt es eben nicht nur einige wenige Superreiche, sondern mittlerweile auch eine große und sehr wohlhabende Mittelschicht“, so Sölter. Gelitten habe der Ruf Deutschlands durch die Flüchtlingskrise. „Austauschstudenten entscheiden sich wegen der vermeintlich hohen Kriminalität teils gegen deutsche Universitäten“, sagt Sölter.

In der heißen Phase des Kommunalwahlkampfs ab Ende April ist Sölter, der auch stellvertretender CDU-Kreisvorsitzender ist, wieder in seiner Heimatstadt. Im Anschluss an seine Lehrtätigkeit wird Sölter, der bei der Kommunalwahl für kein Amt antritt, für das Hamburger Büro einer internationalen Wirtschaftskanzlei arbeiten. „Natürlich bleibe ich Elmshorner – und in meiner Heimatstadt politisch aktiv“, betont er.