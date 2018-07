Region Pinneberg in Kürze : +++ Elmshorner Schulen werden saniert +++ A7 bei Quickborn: Auffahrt länger dicht +++ Alarm in Halstenbeker Kita +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

27. Juli 2018, 06:00 Uhr

Elmshorn Sommerferien, das ist traditionell die Zeit, in der die Stadt Elmshorn ihre Schulen saniert. Auch in diesem Jahr wird ordendtlich gebaut und an der Inneneinrichtung geschraubt. Allein für 15.000 Euro sollen neue Türblätter eingebaut werden. „Hört sich jetzt viel an, 15.000 Euro, aber wenn man bedenkt, dass ein Türblatt 750 Euro kostet, relativieren sich die Kosten“, erklärt Vera Hippauf, Leiterin vom Elmshorner Gebäudemanagement. Insgesamt stehen dem Gebäudemanagement in diesem Jahr 2, 3 Millionen Euro für die bauliche Unterhaltung der städtischen Bauten zur Verfügung. Dazu zählen nicht nur Schulen. So sollen in diesem Jahr zum Beispiel auch die Künstlergarderoben im Stadttheater modernisiert und auch das durch einen Brand zerstörte Kinder- und Jugendhaus am Krückaupark soll zeitnah wiedereröffnet werden.

Quickborn Die Sperrung der Anschlussstelle Quickborn in Fahrtrichtung Flensburg auf der Autobahn 7 muss bis zum 24. August verlängert werden. Dies teilte das zuständige Unternehmen Via Solutions Nord am Donnerstag mit. Ursprünglich sollte die Anschlussstelle bereits in der kommenden Woche wieder freigegeben werden, doch die Verfestigung unter dem Asphalt im Bereich der Anschlussstelle ist schadhaft, die Tragschicht muss erneuert werden. Die Umleitung erfolgt über die Anschlussstelle Henstedt-Ulzburg.

Halstenbek 23 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Halstenbek rückten mit fünf Fahrzeugen aus: Am Donnerstagmorgen schrillte gegen 6.40 Uhr in der Kita Bickbargen der Feueralarm. Vor Ort stellte sich jedoch schnell heraus, dass Reinigungsarbeiten einen Fehlalarm ausgelöst hatten. Die Feuerwehr stellte die Brandmeldeanlage zurück und rückte wieder ein. Der Kita-Betrieb wurde durch den Einsatz am frühen Morgen nicht beeinträchtigt.

Brande-Hörnerkirchen/Barmstedt 8000 Liter Wasser in einem Behälter, ausgelegte Schläuche der Feuerwehr und bereitstehende Rettungskräfte: Beim Headbangers Open Air in Brande-Hörnerkirchen ist Organisator Thomas Tegelhütter bestens auf die kommenden Tage vorbereitet. Donnerstagabend startete das Musikfestival, das bis einschließlich Sonnabend läuft und zu dem mehrere tausend Musikfans erwartet werden. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit in den vergangenen Wochen und der Hitzewelle in diesen Tagen müssen die sich aber an besondere Auflagen halten.

Wedel „Mein Wedel summt“ heißt die Aktion, die die Rolandstadt in diesem Sommer in ein Insektenparadies verwandeln sollte. Das hat geklappt: überall schwirrt und brummt es. Seit gut fünf Jahren sammelt der Wedeler Bauhof Erfahrungen mit sogenannten Blühstreifen am Straßenrand. Die Mission, die darauf setzt, öffentliche Beete und Straßensäume, aber auch schnöde Rasenflächen in naturnahe Biotope zu verwandeln und die in diesem Jahr einen besonderen Schub bekommen sollte, ist aufgegangen.

Hamburg Wenn der Hamburger Sommerdom am Freitag startet, sollen die Temperaturen in der Hansestadt wieder deutlich über 30 Grad liegen. Das Feuerwerk zum Start des Familienfestes Freitag ist jedoch wegen der anhaltenden Hitze und Trockenheit abgesagt worden. Da die Abschussstelle in unmittelbarer Nähe zu Bäumen und Büschen liege und außerdem böiger Wind vorhergesagt sei, werde aus Brandschutzgründen verzichtet.

Schleswig-Holstein Das ist die digitale Revolution im Kuhstall: Auf dem Hof Ellerbrock gibt ein elektronischer Geburtshelfer dem Landwirt Sicherheit bei den Geburten von 110 Kälbern im Jahr. „Muh“ alarmiert das Handy von Landwirt Philip Ellerbrock, sobald die Geburt eines Kalbes ansteht. Die ganze Geschichte dazu lesen Sie hier.