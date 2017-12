Region Pinneberg in Kürze : +++ Elmshorner Schule ausgezeichnet +++ Keine Senkung bei Kreisumlage +++ Digital durch Hamburg +++

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

15.Dez.2017

Elmshorn Erstmals ist die Anne-Frank-Schule jetzt durch die Initiative „MINT Zukunft schaffen“ als „MINT-freundliche Schule“ ausgezeichnet worden. Insgesamt sechs Schulen aus Schleswig-Holstein erhielten in Abstimmung mit der Landesarbeitgebervereinigung diese Ehrung, weil sie sich für die Förderung der Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik einsetzen. Bildungsministerin Karin Prien sagte: „Um die Jugendlichen gut auf die Herausforderungen unserer technisierten Gesellschaft und Arbeitswelt vorzubereiten und sie zur aktiven Mitgestaltung zu befähigen, müssen Schulen und Bildungspolitik alles dafür tun, bei Jugendlichen frühzeitig das Interesse für Naturwissenschaften und Technik zu wecken.“

Kreis Pinneberg Die Kreisumlage wird nicht gesenkt. Ein entsprechender Antrag der CDU wurde Mittwoch im Kreistag bei den Beratungen des Nachtragsetats von SPD, Grünen und FDP abgelehnt. Stattdessen werden mehrere Kommunen bei den Kosten für den ÖPNV entlastet. Auch die Zuschüsse für den Bau von Kindertagesstätten werden erhöht. Außerdem stimmte der Kreistag für 31,4 zusätzliche Stellen in der Kreisverwaltung.

Hamburg Hamburgs einzige Weltkulturerbestätte ist im 4.0-Zeitalter angekommen. Unter dem Titel „Speicherstadt digital“ lässt sich der historische Lagerhauskomplex ab sofort via App, Gratis-WLAN, 360-Grad-Bildern, virtuellen Rundgängen und manchem mehr auf neue Weise erkunden. Ergebnis seien „vertiefende Einblicke in die Geschichte“, versprach Kultursenator Carsten Brosda (SPD) am Donnerstag bei der Projektvorstellung. Am Beispiel des größten zusammenhängenden Speicherensembles der Welt zeige die Hansestadt, „wie die Verbindung von Kultur und Medien gelingen kann“.

Pinneberg Weil der zwölfjährige Julian Müller nicht verstehen kann, dass es nach jahrelangen Bemühungen immer noch keinen Hockeykunstrasenplatz in Pinneberg gibt, hat der Sportler jetzt an die Bürgermeisterin geschrieben. Immer mehr Hockeyspieler würden die Sparte verlassen und in andere Vereine gehen, weil sie vor Ort ihre Wettkampfpraxis nicht verbessern könnten. Die Antwort der Verwaltung ist ernüchternd.

Uetersen Mit „Smartphone ist ein Menschenrecht“ veröffentlicht Sönke Zankel, Lehrer am Ludwig-Meyn-Gymnasium (LMG), seinen ersten Roman. In der Stadtbücherei gab er per Lesung eine Kostprobe des Werks, die bei den zahlreichen Zuhörern gut ankam. Veröffentlicht hat Zankel bisher Sachbücher. „Smartphone ist ein Menschenrecht – Wahnsinn Schule“ ist daher sein Debütroman, ein satirisches Werk, in das seine Berufserfahrung mit einfloss.

Schenefeld Der Weihnachtsmann bei der Tafel in Schenefeld hat gestern für glückliche Kinder gesorgt. Genau genommen gab es einen Weihnachtsengel, der die Geschenke organisierte: Miriam Utz besorgte gemeinsam mit Eltern der Halstenbeker Kita Erlöserkirche und der Grundschule an der Bek 170 Geschenke. David (5) und sein Bruder Miguel (8) nahmen die ersten Pakete entgegen. Die Tafel gehört auch zu den Vereinen, die von Uwe Spaude bedacht wurde.

Quickborn Kurz vor Weihnachten präsentiert sich Quickborn noch einmal mit einer bunten Mischung aus Kulturveranstaltungen. Los geht es heute Abend mit einem plattdeutschen Adventsabend von Lars-Luis Linek und Gerd Spiekermann im Artur-Grenz-Saal. Doch auch am Sonntag gibt es viel zu erleben: Gleich drei Konzerte stehen am Sonntag auf dem Programm, um das Jahr gebührend zu verabschieden.

Wedel Sie haben ausgezeichnete Flüchtlingsarbeit geleistet, doch jetzt ist die Kasse der Wedeler Flüchtlingshelfer leer. Um weiterhin unkompliziert, unbürokratisch und schnell aushelfen zu können, bitten die Ehrenamtlichen um finanzielle Spenden. Das Willkommenheißen sei im Prinzip vorbei, jetzt gehe es um echte Integrationsarbeit, erläutern die Helfer. Und die koste eigentlich sogar noch mehr, stellen sie fest.

Schleswig-Holstein Nach dem Dauerregen der vergangenen Wochen ist im Nord-Ostsee-Kanal (NOK) bei Schaftstedt (Kreis Dithmarschen) ein Stück Böschung abgerutscht. Dadurch steht an der Ausweichstelle die nördliche Dalbenreihe der Schifffahrt bis auf Weiteres nicht zur Verfügung, wie das Wasser- und Schifffahrtsamt Brunsbüttel am Donnerstag mitteilte.