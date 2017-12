Region Pinneberg in Kürze : +++ Elmshorner Hochhaus: Heizung läuft wieder +++ Westumgehung wird teurer+++ Barmbeker Messerstecher vor Gericht +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Cornelia Sprenger 1 von 1

14.Dez.2017

Elmshorn „Ich war immer froh, wenn die drei Kinder in der Kita oder in der Schule waren und nicht hier in der Kälte sitzen mussten. Wir hatten zehn Wochen lang keine Heizung.“ Zehn Wochen lang musste die Familie von Manuela Wendt frieren. So lange ist die Heizung in den Hochhäusern in der Elmshorner Beethovenstraße ausgefallen. Bis auf 13 Grad war die Temperatur in der Vier-Zimmer-Wohnung abgefallen. Die Hochhäuser an der Beethovenstraße: Seit September ist dort die Heizungsanlage außer Betrieb – bis jetzt. Denn seit Dienstag hat der Hauseigentümer, das Wohnungsbauunternehmen Vonovia, endlich das Ersatzteil für den defekten Wärmetauscher einbauen lassen.

Pinneberg Die Arbeiten an der Pinneberger Westumgehung liegen im Zeitplan – trotz zahlreicher, unerwarteter Probleme. „Ich weiß nicht, was in Pinneberg passiert ist. Wir treffen immer wieder auf Bauschutt und Ziegel. Es kommen Dinge zu Tage, die nicht zu kalkulieren sind“, sagte Bauleiter Karsten Lübke im Ausschuss für Stadtentwicklung. Die Kosten sind erneut gestiegen: Seit Juni von 31,2 auf 32,3Millionen Euro.

Hamburg Der mutmaßliche Messerstecher von Barmbek soll am 12. Januar in Hamburg vor Gericht kommen. Der Prozess werde vor dem Staatsschutzsenat des Hanseatischen Oberlandesgerichts beginnen, sagte ein Gerichtssprecher am Mittwoch. Es seien neun Verhandlungstermine angesetzt worden. Die Bundesanwaltschaft hat den 26-Jährigen wegen Mordes sowie versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung in sechs Fällen angeklagt.

Hasloh War in diesem Jahr noch ein Minus von 1,4 Millionen Euro das Haushaltsergebnis in Hasloh, sieht es im kommenden Jahr besser aus: Der aktuelle Entwurf sieht ein Plus von 149.000 Euro vor. Als Grund nennt der Finanzausschussvorsitzende Gunnar Schacht (SPD) die Mehreinnahmen bei der Einkommenssteuer aufgrund der gestiegenen Anzahl von Bewohnern. Der Gemeinderat verabschiedete das Zahlenwerk einstimmig.

Rellingen Die Deckel stapeln sich derzeit in Plastiksäcken an der Rellinger Caspar-Voght-Schule (CVS). 500 CVS-Gemeinschaftsschüler haben sich für die Aktion „Deckel gegen Polio“ engagiert und mit ihrem Einsatz 12.000 Deckel gesammelt. Bei der von den Rotariern unterstützten Aktion geht es darum, Kindern aus Ländern wie Afghanistan eine Impfung für ein Leben ohne Kinderlähmung zu finanzieren.

Uetersen Die Ratsmitglieder haben über eine von der SPD-Fraktion eingebrachte Resolution zur Abschaffung der Pflicht zur Erhebung von Straßenausbaubeiträgen abgestimmt. Das Papier, bestimmt für Kiel, wurde einstimmig verabschiedet. Die Kommunen können selbst entscheiden, ob sie die Beiträge von Grundstückseigentümern einfordern oder die Kosten für Straßenausbau selbst tragen. Anne Speichert von der SPD machte jedoch deutlich, dass die meisten Kommunen in der Realität keine Wahl hätten, da ohne die Erhebung der Straßenbaubeiträge so massive finanzielle Löcher entstehen würden, die ohne einen anderweitigen Ausgleich nicht aufzufangen wären.

Schenefeld Seit Jahrzehnten zerbricht sich die Schenefelder Politik die Köpfe darüber, wie die LSE, die die beiden Ortsteile Dorf und Siedlung unschön voneinander trennt, überwunden werden kann – bisher ohne Erfolg. Das könnte sich nun ändern: Heute Abend werden erstmals die Ergebnisse des Verkehrsentwicklungskonzept im Ausschuss vorgestellt. Zwei Varianten präsentiert Stadtplaner Ulf Dallmann ab 19 Uhr.

Kreis Pinneberg Viele Bürger aus dem Kreis Pinneberg haben sich schon eingetragen: Seit einigen Wochen gibt es eine Petition, mit deren Unterzeichnung gegen die geplante riesige Müllverbrennungsanlage in Bützfleth bei Stade protestiert werden kann. Auch in der Runde der ehrenamtlichen Bürgermeister, die einmal jährlich zusammenkommt, gibt es Sorgen wegen der Pläne auf der anderen Seite der Elbe. Die Bürgermeister hoffen auf Hilfe vom Kreis, aber auch vom Land. Außerdem fordern sie intensive Messungen der Luftbelastung.

Schleswig-Holstein: Die Deutsche Umwelthilfe (DHU) ist vor dem Schleswiger Verwaltungsgericht mit mehreren Klagen gegen das Kraftfahrtbundesamt sowie VW und Opel wegen des Abgas-Skandals gescheitert. Allerdings befassten sich die Richter nicht inhaltlich mit den Vorwürfen gegen die Flensburger Behörde. Die DHU blitzte aus prozessrechtlichen Gründen ab. Das Verwaltungsgericht hält sie schlichtweg nicht für klagebefugt. Der Umweltverband beschuldigt das KBA, es sei nicht ausreichend gegen unzulässige Abschalteinrichtungen für die Abgasreinigung in Diesel-Fahrzeugen von VW und Opel vorgegangen.