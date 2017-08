Region Pinneberg in Kürze : +++ Elmshorner Hafenfest +++ Uetersener Altstadtfest +++ Pinneberger Open-Air-Kino +++

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Pinneberg | Elmshorn Als ein überaus stimmungsvolles Großereignis erwies sich die 37. Ausgabe des Elmshorner Hafenfests, das im Rahmen der diesjährigen Flora-Woche an drei Tagen wieder Tausende von Besuchern aus Nah und Fern anlockte. Auf dem Veranstaltungsareal zwischen Buttermarkt und dem Hafenbecken entlang der Kölln-Werke sowie dem gegenüberliegenden Wedenkamp pulsierte am vergangenen Wochenende im wahrsten Sinne des Wortes das Leben.

Uetersen Dank des guten Wetters, der professionellen Organisation und des besonderen Ortes des Geschehens ist das 17. Altstadtfest gestern im Klosterbezirk erfolgreich verlaufen. Hunderte fanden sich ein, um die sonnigen Stunden an historischer Stelle zu genießen und einander zu begegnen. Die Klosterbleiche war zentraler Veranstaltungsort.

Pinneberg Mehrere hundert Besucher sind am Donnerstag, Freitag und Sonnabend in die Pinneberger Innenstadt geströmt, um einen der drei Filme beim diesjährigen Open-Air-Kino zu sehen. „Ich kann eine ausschließlich positive Bilanz ziehen“, sagte Stadtmanager Dirk Matthiessen. Dass es eine weitere, dann die zehnte, Auflage im kommenden Jahr gibt, stehe für ihn fest.

Wedel Metal trifft Shanty – das galt am Sonnabend in der Wedeler Villa. Die Schulauer Jungs eröffneten den zweiten Tag des Sommerfests mit traditionellen Seemannsliedern – und begeisterten das Publikum, das sonst eher auf harte Töne, dröhnende Bässe und Gitarren steht.

Schenefeld Zahlreiche Beschwerden sind in den vergangenen Wochen bei der Stadt Schenefeld eingegangen. Der Grund: Seit Anfang August türmte sich der Müll an mehreren Papier- und Glascontainern. Weil die Container überfüllt waren, legten etliche Anwohner Pappkartons, Gläser und Kleidung einfach neben die Container. Bürgermeisterin Christiane Küchenhof (SPD) begründete die Anhäufung des Mülls im Gespräch mit unserer Zeitung damit, dass hohe Krankenstände bei der für die Leerung der Container zuständigen Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung (GAB) zu Ausfällen geführt hätten.

Quickborn Verlieren wollte natürlich keine der 16 Mannschaften, die sich für den sechsten Benefiz-Fußball-Pokal angemeldet hatten, doch ging es am Sonnabend im Quickborner Holstein-Stadion um mehr als nur Tore und Siege. Beim Turnier der Budo-Abteilung des TuS Holstein Quickborn wurde vor allem Geld gesammelt, das dem Haus der Jugend in der Eulenstadt zugute kommen soll, um eine Tischtennisausrüstung anschaffen zu können.

Barmstedt In Sachen Flüchtlingskrise gibt es keine kurzfristigen Lösungen. Dieses Fazit zogen die Teilnehmer des Diskussionsabends, zu dem die Barmstedter Linke Liste (BALL) vor kurzem in den „Seegarten“ eingeladen hatte. Bei der Bekämpfung der Fluchtursachen sei der Hebel in den Ländern anzusetzen, aus denen die Menschen fliehen, waren sich die Besucher einig.

Hamburg Kreuzfahrtspektakel auf der Elbe: Die „Hamburg Cruise Days“ locken am zweiten Septemberwochenende (8. bis 10. September) erneut Hunderttausende Besucher aus aller Welt in den Hafen. Bei dem weltweit größten Kreuzfahrer-Festival werden in diesem Jahr gleich elf Schiffe vor Anker gehen, wie der Veranstalter am Wochenende mitteilte. Während den Besuchern auf dem Wasser mit Paraden und Themenfahrten ein großes Programm geboten wird, lassen sich auch an Land zwischen der Hafencity und Altona zahlreiche Aktionen mit maritimen Flair erleben.

Schleswig-Holstein Ausbildungsstätte, Einsatzbasis, Regionalflughafen und mehrfach vom Aus bedroht: Der Lübecker Flughafen blickt auf eine bewegte Geschichte zurück und feiert am ersten September-Wochenende sein 100-jähriges Bestehen. Blankensee ist einer der ältesten Flugplätze in Deutschland. Erste Bauten entstanden 1916, bis Ende der 1940er Jahre diente der heutige Airport rein militärischen Zwecken. Erst nach dem Fall des Eisernen Vorhangs kam die zivile Nutzung wirklich zum Tragen, wurde jedoch kontrovers diskutiert – wie auch das Kommen und Gehen privater Investoren mit Beginn des neuen Jahrtausends.

28.Aug.2017 | 05:30 Uhr