Region in Kürze : +++ Elmshorner bei Unfall schwer verletzt +++ Besucher-Desaster in Schenefeld +++ Hamburger CDU will Kopftuchverbot +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

25. Juni 2018, 06:00 Uhr

Wedel Das 27. Sommerfest der Arbeitsgemeinschaft Elbhochufer zog trotz Regenschauer viele große und kleine Gäste an. Mit Tanz, Spiel, Musik und gutem Essen aus unterschiedlichen Ländern wurde lange gefeiert. Rainer Bleuel, Leiter des Stadtteilzentrums „Mittendrin“, sprach von einem „Spiegelbild unserer multikulturellen Nachbarschaft“.

Bevern/Elmshorn Ein schwerer Motorradunfall hat sich am Sonnabend gegen 16 Uhr auf der Elmshorner Straße in Bevern ereignet. Wie die Polizei Barmstedt mitteilt, waren ein 36-Jähriger aus Elmshorn und seine 19-jährige Tochter auf ihren Motorrädern von Kölln-Reisiek kommend in Richtung Bevern unterwegs. Der Mann stürzte in einer Kurve, seine Tochter versuchte, auszuweichen. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Motorrad und kam im Straßengraben zum Stehen. Sie wurde leicht verletzt ins Pinneberger Krankenhaus eingeliefert, der Vater wurde schwerstverletzt mit dem Hubschrauber ins Universitätsklinikum in Hamburg geflogen.

Schenefeld Grauenvolles Wetter, viel zu wenig Besucher: Das Schenefelder Stadtfest besuchten insgesamt nur wenige 100 Gäste. Beim Public Viewing zum Deutschland-Spiel gegen Schweden blieben die Plätze vor der Leinwand fast komplett leer. Organisator Bernd Langmaack spricht von einem „finanziellen Schlag“.

Pinneberg Der Rosengarten in Pinneberg hat eine neue alte Laube: Beim Rosen- und Pflanzenmarkt wurde ein Nachbau von 1935 offiziell eingeweiht. Möglich machte den Bau eine Spende des Rotary Clubs über 15.000 Euro. Der Verein Freundeskreis Rosengarten war bei einer Recherche auf die historische Gartenlaube gestoßen.

Hamburg Die Hamburger CDU will ein Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren durchsetzen. Der Landesparteitag hat einen entsprechenden Antrag beschlossen. Laut der Frauen-Unions-Vorsitzenden Franziska Hoppermann verfestige das Kopftuch ein Frauenbild der Ungleicheit. Eine Mehrheit für die Umsetzung des Verbots scheint aber nicht in Sicht.