Region Pinneberg in Kürze : ++ Elmshorn: Zukunft der Markthalle ++ Diskussion um Schall-Gutachten in Barmstedt + Stadtsparkasse zieht positive Bilanz

nfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

13. April 2018, 06:00 Uhr

Elmshorn Die Mäuseplage ist überstanden und die Elmshorner dürfen ihre Markthalle wieder als „Kommunikationszentrale“ in der City nutzen. Damit das auch so bleiben kann, muss das betagte Backsteingebäude, wie berichtet, umfangreich saniert werden: Die Statik macht Sorgen, die sanitäre Ausstattung ist von Vorgestern, Elektrik und Technik spotten jeder Beschreibung. Die Modernisierung der 1920 erbauten Halle haben die Elmshorner Politiker grundsätzlich bereits im Januar beschlossen. Jetzt haben Vertreter der Verwaltung und aller Fraktionen des Stadtverordneten-Kollegiums während einer „Lern- und Arbeitsklausur am Feinschliff gearbeitet. Das Resultat: drei Nutzungsvarianten.

Barmstedt Die Schall-Gutachten der Barmstedter Meierei von 2001 bis 2009 sind entsprechend anerkannter Regeln systemgerecht erstellt worden. Dieses Ergebnis teilte Volker Ziegler von einem Ingenieurbüro vor Kurzem dem Umweltausschuss mit. Er hatte die Gutachten im Auftrag der Verwaltung gesichtet und bewertet. Ein Nachbesserungsbedarf werde nicht gesehen. „Die Gutachten basieren auf Prognoserechnungen und werden auf Basis von Rechenmodellen ermittelt“, so Ziegler. Maßgeblich seien die Eingangswerte und die Schallimmissionen.

Wedel Vorstandsvorsitzender Marc Cybulski und sein Vorstandskollege Heiko Westphal sind zufrieden mit der Jahresbilanz der Stadtsparkasse Wedel fürs abgelaufene Geschäftsjahr. „Wir haben ein solides Ergebnis, das Jahr 2017 war gut“, verkündet Cybulski nicht ohne stolz. Das Geschäftsvolumen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 30 Millionen auf 614 Millionen Euro an. Zudem legte der Jahresumsatz im Wertpapierhandel um 17,9 Millionen auf 60 Millionen zu. „Absolut prosperierend“, so der Vorstandsvorsitzende zufrieden. Und auch bei den Kreditgeschäften lief es rund.

Quickborn Die SPD-Fraktion wird nach Aussage von Astrid Huemke und Karl-Heinz Marrek spätestens nach der Kommunalwahl eine Diskussion über den Bau eines Rettungs- und Sicherheitszentrums in Innenstadtnähe anstoßen. Im Blick haben die Sozialdemokraten dafür nach eigenen Angaben ein städtisches Grundstück zwischen Stadtwerken und Feuerwache an der Marktstraße. „Wir könnten dort ein Gebäude hinstellen, das genau den Ansprüchen der Polizei entspricht“, sagte Marrek im Gespräch mit shz.de.

Pinneberg Binnen einer Woche sind in Pinneberg und Halstenbek gleich drei Taxifahrer überfallen worden. Die Ermittler der Pinneberger Kriminalpolizei suchen in dem Zusammenhang immer noch Zeugen, die Hinweise auf Identität beziehungsweise Fluchtrichtungen der Täter geben können. Aufgrund gleichender Tathergänge und großen Überschneidungen der Täterbeschreibungen hält die Polizei einen Zusammenhang der Überfälle für wahrscheinlich. Mittlerweile suchen die Beamten auch mithilfe von Phantombildern nach den Tätern.

Uetersen Mit großem Interesse verfolgten am Mittwochabend etwa 70 Uetersener in der Kleinen Stadthalle die Ausführungen von Vertretern der zur Kommunalwahl am 6. Mai in Uetersen antretenden Parteien CDU, SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen und der Wählergemeinschaft Bürger für Bürger (BfB) zu den Themen Stadtentwicklung, Wohnen, Verkehr, Jugend und Schule sowie Senioren und Soziales und zeigten mit ihren Fragen, was sie unter gelebter Demokratie verstehen. Zur Podiumsdiskussion unter dem Motto „Leser fragen - Politiker antworten“ hatten die Uetersener Nachrichten eingeladen.

Hamburg Der viel befahrene Wallringtunnel in der Hamburger Innenstadt wird von Freitagabend (20 Uhr) bis Montagmorgen (5 Uhr) voll gesperrt. Die Sperrung in beide Richtungen sei erforderlich, um den Tunnel bau- und sicherheitstechnisch nachzurüsten, teilte die Hamburger Verkehrsbehörde mit. Die Arbeiten werden in der nächsten Woche fortgesetzt.

Schleswig-Holstein Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes im Kieler Einkaufszentrum Sophienhof hat eine junge Mutter beim Stillen ihrer kleinen Tochter aus einem Café verwiesen, Begründung: „Das ist hier nicht gestattet.“ Über den Fall berichteten die „Kieler Nachrichten“ – und eine Debatte über das Stillen in der Öffentlichkeit setzte ein.