Region Pinneberg in Kürze : +++ Elmshorn: Weiße Villa soll barrierefrei werden +++ L110 wird saniert +++ Hauptamtlicher Stadrat für Pinneberg? +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

15. November 2018, 06:00 Uhr

Elmshorn Die Weiße Villa in Elmshorn erhält einen Lift, um auch Menschen mit Behinderung den Zugang zu den öffentlichen Gebäude zu ermöglichen. Das hat der Hauptausschuss am Dienstagabend beschlossen. Damit nicht genug. In dem denkmalgeschützten Gebäude soll zudem eine behindertengerechte Toilette realisiert werden. Für die Sanierung des Gebäudes stellt die Politik zusätzlich 675.000 Euro zur Verfügung.

Tornesch Es ist ein Vorgeschmack auf das, was die Autofahrer im kommenden Jahr erwartet: In der kommenden Woche wird die Ahrenloher Straße für Deckenflickarbeiten an zwei Tagen halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird in dieser Zeit per Ampel reguliert, zudem ist der Einsatz von Polizeibeamten geplant. Die Arbeiten sind ein Vorgriff auf den Sommer 2019. Dann wird die Landesstraße 110 komplett saniert und für zehn Wochen voll gesperrt.

Pinneberg Eigentlich war das Thema längst vom Tisch: Der Antrag der SPD, einen hauptamtlichen Stadtrat einzustellen, ist abgeschmettert worden. Jetzt flammt die Debatte wieder auf. Und zwar von Seiten der Pinneberger Verwaltung. Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos) schlägt vor, einen hauptamtlichen Stadtrat oder eine Stadträtin einzustellen. Außerdem soll die Verwaltung neu aufgestellt werden. Im Gespräch ist die Bildung von zwei Dezernaten. Auch die Fachbereiche sollen neu zugeordnet werden. Bereits in ihrer ersten Amtszeit hatte die Bürgermeisterin begonnen, die Verwaltung umzustrukturieren.

Schenefeld Der langjährige Theaterschauspieler Klaus Peter Fischer aus Schenefeld ist nach kurzer Krankheit verstorben. Das teilt Theaterleiter Michael Matthiesen mit. Die Laiengruppe trauert um sein langjähriges Mitglied. Seite 1980 war Fischer in vielen Aufführungen zu sehen.

Wedel Es war ein Experiment und es hat gut funktioniert: 5000 Euro hat der jüngste Tierfilm von Marlies und Hartmut Thierfelder in die Kasse des Hilfsfonds „Wedel für Kinder“ (Weki) gespült. Sabine Lüchau ist begeistert – und dankbar: „Wir können jeden Euro gebrauchen“, betont die Schirmherrin während der Spendenübergabe.

Hamburg Am 10. Dezember 2017 brach eine Frau auf der Toilette einer Shisha-Bar in Hamburg-Eilbek mit einer lebensgefährlichen Kohlenmonoxid (CO)-Vergiftung zusammen; in Kiel wurden im gleichen Monat gleich zwei Fälle bekannt, bei denen Gäste von Shisha-Bars nach Genuss der Wasserpfeife ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Seitdem Shisha-Rauchen im Trend liegt, steigen die Zahlen von Vergiftungen. Der Hamburger Senat plant ein Gesetz mit strengeren Auflagen. Es soll einen Grenzwert für die CO-Konzentration geben.

Schleswig-Holstein Langsam wird es winterlich: Ein mächtiges, weitreichendes Hoch von Osteuropa bis England sorgt am Wochenende für fallende Temperaturen. „Nur noch bis Donnerstag ist es verhältnismäßig warm, danach wird es kühl“, so Diplom-Meteorologe Sebastian Wache von WetterWelt aus Kiel. Falls das Hoch am Wochenende gen Skandinavien zieht, wird es in Schleswig-Holstein freundlich, aber kalt.