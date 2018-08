Region Pinneberg in Kürze : +++ Elmshorn und Barmstedt: AKN baut +++ Hitze: Einbußen für Bauern in der Region +++ Quickborner BUND bitte um Hilfe ++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

08. August 2018, 06:00 Uhr

Elmshorn/Barmstedt Stressgeplagte und genervte Bahnfahrer: Davon gab es in den vergangenen Monaten in Elmshorn und im Umland mehr als genug. Jetzt sorgen Bauarbeiten erneut für Behinderungen im Bahnverkehr – diesmal bei der AKN. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, führt die AKN Eisenbahn umfangreiche Instandhaltungsarbeiten im Schienennetz durch. Deshalb wird die Linie A3 von Ulzburg Süd bis Elmshorn in der Zeit von Dienstag, 14. August, ab 18.25 Uhr bis zum Montag, 20. August, 4 Uhr komplett gesperrt. Laut AKN werden in diesem Zeitraum alle Fahrten mit Bussen erfolgen. Die Fahrgäste müssen mit einer Verlängerung der Fahrzeiten von bis zu 40 Minuten rechnen.

Tornesch Nicht nur Menschen leiden unter den tropischen Temperaturen. Auch Kühe fühlen sich bei mehr als 30 Grad nicht wohl. Entsprechend fällt die Milchleistung geringer aus, wie Landwirt Joachim Hatjeaus Tornesch berichtet. Für Sorgenfalten sorgt bei den Bauern jedoch insbesondere die schlechte Getreide- und Grünlandernte. Ausfälle von bis zu 50 Prozent seien zu erwarten.

Quickborn Die Quickborner Ortsgruppe des BUND ruft alle Bürger der Eulenstadt dazu auf, die Bäume zu gießen. Unter der anhaltenden Hitze der vergangenen Wochen leiden besonders die jungen Bäume. Die Wurzeln der zwei bis drei Jahre alten Bäume reichen noch nicht so tief in das Erdreich, um sich ausreichend mit Wasser versorgen zu können.

Schenefeld Jamie Bernstein ist die berühmte Tochter von Leonard Bernstein. Die meisten kennen Leonard Bernstein als Dirigenten, als Pianisten und als Komponisten. Viele habe seine „West Side Story“ gehört oder seine Symphonien. Im Zuge des Schleswig-Holstein Musik Festivals (SHMF) kommt sie nach Schenefeld und teilt ihre Erinnerungen.

Hamburg In der AfD in Hamburg ist Bürgerschafts-Fraktionschef Jörn Kruse nach Kritik an Äußerungen des niedersächsischen Landeschefs der AfD-Jugendorganisation Junge Alternative, Lars Steinke, unter Druck geraten. Steinke hatte in einem nicht öffentlich einsehbaren Facebook-Eintrag den Hitler-Attentäter Claus Schenk Graf von Stauffenberg als Verräter bezeichnet. Kruse hatte diese Äußerung scharf kritisiert und laut „Hamburger Abendblatt“ auch der Spitze der Bundespartei vorgeworfen, sich nicht hinreichend klar von rechtsextremen Äußerungen innerhalb der AfD abzugrenzen.

Schleswig-Holstein Die Natur und auch viele Menschen lechzen seit Wochen nach Regen. Am Mittwoch könnte das Warten ein Ende haben. „Ab dem späten Vormittag bringt der Tiefdruckkomplex Nadine von Frankreich aus höhere Wolkentürme und lokal begrenzt erste Schauer und Gewitter“, erklärt Sebastian Wache von Wetterwelt in Kiel.