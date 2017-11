Elmshorn trauert um Käthe Hartung

vergrößern 1 von 1 Foto: kap 1 von 1

Sie war eine ruhige aber beständige Verfechterin von Frauenrechten und engagierte Sozialdemokratin. Am 30. Oktober ist Käthe Hartung im Alter von 89 Jahren im Krankenhaus an den Folgen einer Gehirnblutung nach einem Sturz in ihrer Wohnung verstorben. „Mit Käthe Hartung verliert die Elmshorner SPD eine engagierte Kämpferin für die Frauenrechte und die Belange von Frauen und Mädchen“, betonten Parteichefin Beate Raudies und Fraktionschef Ulrich Lenk. Bürgervorsteher Karl Holbach und Elmshorns Bürgermeister Volker Hatje würdigten das ehrenamtliche Engagement der Verstorbenen. Hartung war von 1991 bis 1996 und von 2003 bis 2017 als bürgerliches Mitglied kommunalpolitisch tätig. Von 1998 bis 2003 saß sie im Stadtverordnetenkollegium.

Die Elmshornerin wurde am 4. Februar 1928 geboren, wuchs in der Gerhardstraße auf und wurde schon als kleines Mädchen Halbwaise und musste sich um sieben Geschwister kümmern, während der Vater die Familie durch die entbehrungsreiche Zeit des Nationalsozialismus brachte. Nach Beendigung der Volksschulzeit am Probstenfeld ging die 14-Jährige als Haushaltsgehilfin „in Stellung“. „Einen richtigen Beruf durfte ich nicht erlernen“, erzählte sie später. Ihr Vater habe gesagt: „Ein Mädchen heiratet ja doch.“ Das machte Käthe dann auch. 1948 heiratete sie ihren Franz. Das Paar bekam vier Kinder.

Zu schauen, was „draußen“ in der Welt geschieht, begann Käthe Hartung erst, als sie 50 Jahre alt war. Wissbegierig engagierte sie sich für Fragen der Gleichberechtigung von Frauen in Ost und West, belegte politische Seminare und trat 1983 in die SPD ein. Als sie 1986 bei einer Wahlveranstaltung mit dem Thema Gewalt gegen Frauen in Berührung kam, setzte sie sich mit aller Kraft für die Gründung eines Frauenhauses ein. Erfolgreich, denn 1987 wurde der Verein „Frauen helfen Frauen in Not“ ins Leben gerufen. Hartung war Gründungs- und Vorstandsmitglied. Die Beratungsstelle Frauentreff und das Frauenhaus – es besteht seit 1992 – wurden unter dem Dach des Vereins gegründet. 1986 konnte die erste Gleichstellungsbeauftragte im Kreis Pinneberg ihre Tätigkeit aufnehmen – der Verdienst eines Zusammenschlusses parteiübergreifend tätiger Frauen. Auch hier war Hartung in vorderer Reihe mit dabei. Seit Gründung der Frauengeschichtswerkstatt 1995 bereicherte sie mit ihrer Einsatzfreude und Sensibilität die Aufarbeitung der Elmshorner Frauengeschichte und arbeitete als Co-Autorin an dem Buch „Frauenleben in Elmshorn“.

Bis zu ihrem Tod am 30. Oktober war Käthe Hartung stets dort anzutreffen, wo sie mit ihrer einfühlsamen aber beharrlichen Art helfen konnte. Diese Unterstützung wurde von vielen Menschen hochgeschätzt und führte 2002 dazu, dass sie mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet wurde.