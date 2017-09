Region Pinneberg in Kürze : +++ Elmshorn: Streuobstwiesenfest findet statt +++ Tornesch: Lindenweg gesperrt +++ Überfall in Pinneberg +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Cornelia Sprenger 1 von 1

26.Sep.2017

Elmshorn Viele Äpfel gibt es in diesem Jahr nicht. Die zweite Auflage des Streuobstwiesenfests nach achtjähriger Pause findet aber wie geplant am Dienstag, 3. Oktober, auf der Wiese am Wisch statt. Im vergangenen Jahr kamen rund 20.000 Besucher zu dem außergewöhnlichen Volksfest. Veranstalter Björn Hansen hofft in diesem Jahr auf einen ähnlichen Erfolg.

Tornesch Wie die Verwaltung auf ihrer Homepage mitteilt, ist der Tornescher Lindenweg aufgrund von Baumschnittarbeiten in dem Straßenabschnitt zwischen Haselbaumweg und Gärtnerweg in dieser Woche bis Donnerstag, 28. September für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Auch am Mittwoch, 4. Oktober, und am Donnerstag, 5. Oktober, wird der Lindenweg gesperrt sein.

Pinneberg Erfolgreiche Gegenwehr: Am Sonnabendabend wurde ein Täter durch den Einsatz der Geschädigten und das beherzte Eingreifen eines Zeugen zur Flucht gezwungen. Laut Angaben der Polizei versuchte gegen 18.30 Uhr ein Unbekannter, einer 52-jährigen Pinnebergerin auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Friedrich-Ebert-Straße von seinem Fahrrad aus die Handtasche von der Schulter zu reißen. Dies misslang jedoch, da die Frau die Tasche festhielt. Allerdings stürzte sie hierbei. Ein 47-jähriger Zeuge nahm die Verfolgung des Tatverdächtigen auf, der sich zunächst mit seinem Fahrrad und nach einem Sturz zu Fuß in Richtung Rathaus entfernte. Die sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zur Ergreifung des Täters. Die Beamten stellten das Fahrrad sicher. Der mutmaßliche Täter wurde wie folgt beschrieben: männlich, etwa 30 bis 35 Jahre, schlank, etwa 1,80 groß, Glatze und Kinnbart. Er trug einen schwarzen Pullover, blaue Jeans, graue Turnschuhe mit schwarzen Schnürsenkeln und einen Rucksack. Die Kripo Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, sich unter 04101-2020 zu melden.

Barmstedt Wegen einer internen Veranstaltung bleiben das Barmstedter Rathaus, das Bürgerbüro und die Stadtbücherei morgen geschlossen. Das haben Stadtsprecher Wolfgang Heins und Büchereileiterin Sabine Jülich mitgeteilt. „Wir bitten die Bürgerinnen und Bürger um Verständnis und empfehlen, sich darauf einzustellen oder auch gesondert Termine zu vereinbaren“, so Heins. Heute sind das Rathaus (Am Markt 1) von 8 bis 16 Uhr und die Bücherei (Holstenring 10) von 15 bis 18 Uhr geöffnet.

Hamburg Wegen des sexuellen Missbrauchs an einer 46-Jährigen in Hamburg sind nach mehrmonatigen Ermittlungen am Wochenende zwei Männer, 16 und 20 Jahre alt, festgenommen worden. Die Tat hatte sich Ende Februar an der Lombardsbrücke am Ufer der Alster ereignet. Durch umfangreiche kriminaltechnische Ermittlungen konnte aufgrund eines DNA-Treffers zunächst der 16-jährige Tatverdächtige identifiziert werden. Darüber hinaus gelang es durch intensive Ermittlungen des Landeskriminalamtes für Sexualdelikte Hinweise auf die Identität des zweiten Verdächtigen zu bekommen. Die Staatsanwaltschaft Hamburg erwirkte in der Folge Haftbefehle und Durchsuchungsbeschlüsse, welche am Sonnabend vollstreckt wurden. Der 16-Jährige wurde in diesem Zusammenhang an seiner Wohnanschrift vorläufig festgenommen. Zivilfahnder des Polizeikommissariats 14 konnten den 20-Jährigen in der Innenstadt antreffen und vorläufig festnehmen. Bei den Durchsuchungen der Wohnungen in Hamburg-Wilstorf und in Glinde stellten die Beamten mögliches Beweismaterial sicher. Die Beschuldigten wurden dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

Schleswig-Holstein Das Bundesumweltministerium ist wegen der Erwärmung der Ostsee im Zuge des Klimawandels besorgt über den Fischbestand in dem Binnenmeer. Besonders gefährdet sei demnach der Hering, berichten die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland unter Berufung auf eine Antwort das Ministerium auf eine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion.