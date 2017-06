Region Pinneberg in Kürze : +++ Elmshorn: Sechsjähriger von Lkw erfasst +++ Neue Wohnungen in Uetersen +++ Personalwechsel im Rathaus Schenefeld +++

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Elmshorn Bei einem Verkehrsunfall ist am Donnerstagmittag in Elmshorn ein sechs Jahre alter Junge verletzt worden. Laut Polizei wurde der Elmshorner auf seinem Fahrrad von einem Lastwagen im Kreisverkehr Kaltenweide erfasst. Der 62 Jahre alte Lkw-Fahrer aus Tornesch wollte den Kreisverkehr stadtauswärts in Richtung Barmstedt passieren, als der Junge mit seinem Rad über den Fußgängerweg in Richtung Adolph-Kolping-Straße fuhr. Laut Zeugenaussagen mit hoher Geschwindigkeit. Der Lkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Bei dem Zusammenstoß brach sich der Junge ein Bein. Er wurde ins Kinderkrankenhaus nach Hamburg-Altona gebracht.

Uetersen 4,3 Millionen Euro stemmt die „Pinnau“-Wohnungsbaugenossenschaft, um das Neubauvorhaben am Eggerstedtsberg in Uetersen zu verwirklichen. Dort entsteht zurzeit ein Mehrfamilienhaus mit 29 Wohnungen. Gestern wurde Richtfest gefeiert. Manfred Kiewald, Vorsitzender der „Pinnau“, erläuterte das Bauvorhaben, das 2018 abgeschlossen sein soll.

Schenefeld Andrea Pinzek wird die neue Fachbereichsleiterin Schule, Soziales, Sicherheit und Ordnung im Schenefelder Rathaus. Das bestätigte gestern Bürgermeisterin Christiane Küchenhof auf Anfrage. Die Entscheidung fiel im jüngsten Hauptausschuss unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Pinzek arbeitet derzeit in der Kreisverwaltung in Elmshorn und kommt aus Kummerfeld. Der derzeitige Ordnungsamtleiter Axel Hedergott geht Ende des Jahres in den Ruhestand.

Pinneberg Die Pinneberger feiern morgen die Sonnenwende auf dem Drosteiplatz. Von 13 bis 22 Uhr haben Organisator Thomas Thiele und sein aus sechs weiteren Helfern bestehendes Team ein buntes Programm zusammengestellt. Laut Thiele soll es ein Fest von Pinnebergern für Pinneberger werden. Für Kinder steht ein Auto zum Bemalen bereit. Sie können sich schminken lassen oder sich auf der Hüpfburg austoben. Zauberer Elias will wie immer staunende und ratlose Gesichter hinterlassen. Auch Live-Musik ist angekündigt: Das Soundorchester Pinneberg, Stephan Friedrichs, Jan Pape, Wyld Paradise und Nina & Hornsi werden zu hören sein. Ergänzt wird das von „Gniechel“ (Sebastian Christi, Schauspieler, Moderator und Entertainer) moderierte Programm durch einen Auftritt der Tanzschule Leseberg und des diesjährigen Sportlers des Jahres, Robin Endricat. Neu ist eine große Tombola mit mehr als 1000 Gewinnen, die von Pinneberger Unternehmen und Privatpersonen gespendet wurden. Der Lospreis von einem Euro kommt der Wohngruppe „Rittersporn“ der Großstadtmission in Prisdorf zugute.

Ellerau Der Ellerauer Planungsausschuss wird sich in seiner Sitzung am Mittwoch, 5. Juli, um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses, Berliner Damm 2, unter anderem mit einem interfraktionellen Antrag beschäftigen. Darin wird eine Geschwindigkeitsreduzierung vor der Grundschule in der Dorfstraße gefordert.

Barmstedt Nur wenige Stunden, nachdem an der Königstraße ein Essen auf dem Herd verbrannt war, musste die Barmstedter Feuerwehr erneut ausrücken: Um 1.13 Uhr wurden die Brandbekämpfer gestern alarmiert, weil in einer Wohnung am Erlengrund ein Rauchwarnmelder ausgelöst hatte. Mit drei Fahrzeugen machten sich 16 Einsatzkräfte auf den Weg – und stellten fest, dass ein glühender Tontopf auf einer Terrasse den Alarm verursacht hatte. „Er war voll mit Kippen, und der Rauch war durch ein Fenster in die Wohnung gezogen“, sagte Wehrführer Uwe Schinkel. Nachdem die Brandbekämpfer den Qualm gelöscht und die Einsatzstelle der Polizei übergeben hatten, kehrten sie gegen 1.45 Uhr zur Wache zurück. Die Bewohnerin (92) der Wohnung sei unverletzt geblieben, sagte Schinkel.

Heist Mit den Jahresrechnungen des Waldkindergartens Wurzelkinder und der DRK-Kita werden sich die Mitglieder des Heistmer Finanzausschusses während ihrer Sitzung am Montag, 26. Juni, befassen. Zudem steht die Erhöhung der Arbeitsstunden der hauswirtschaftlichen Kraft in der DRK-Kita zur Beratung. Durch die Erweiterung um eine Krippegruppe soll die Arbeitszeit von bisher maximal 15 Wochenstunden auf 17,5 Stunden angehoben werden. Für die Zeit vom 1. August bis 31. Dezember entstehen Mehrkosten in Höhe von etwa 3170 Euro heißt es im Antrag des DRK-Kreisverbands. Zudem stehen Investitionen für die Verbesserung der Infrastruktur des Friedhofs zur Diskussion.

Hamburg Gut zwei Wochen vor dem G20-Gipfel hat die Hamburger Polizei ihren Großeinsatz begonnen. Der Führungsstab für mehr als 15.000 Beamte nahm am Donnerstag seine Arbeit auf. „Es wird der größte Einsatz in der Geschichte der Hamburger Polizei“, hatte Polizeipräsident Ralf Martin Meyer bereits in der vergangenen Woche angekündigt. Zahlreiche Kolonnen von Polizeifahrzeugen aus anderen Bundesländern fuhren durch die Stadt. Allein Nordrhein-Westfalen wollte 2200 Polizisten entsenden. Vom Wasserwerfer über den normalen Streifenwagen bis hin zum Polizeihubschrauber hätten die Beamten alles dabei, hatte ein Polizeisprecher in Duisburg am Mittwoch erklärt.

Schleswig-Holstein Persönliche Beratung wird seltener nachgefragt, der Internet-Auftritt ist wichtiger als die Filiale – das gilt nicht nur für Sparkassen und Privatbanken sondern auch für die Krankenkassen. Vor drei Jahren hatte die Barmer GEK die Richtung vorgegeben und fast jede zweite ihrer bis dahin bundesweit 800 Geschäftsstellen aufgegeben. Jetzt zieht die AOK Nordwest nach und dampft ihr Servicenetz vor Ort ein. Eine Entscheidung über die genaue Anzahl der zu streichenden Geschäftsstellen in SH stünde noch aus, sagte AOK-Sprecher Jens Kuschel auf Nachfrage von shz.de.

erstellt am 23.Jun.2017 | 06:00 Uhr