Region Pinneberg in Kürze : +++ Elmshorn sagt Luftballon-Event ab +++ Tourismus-Boom in SH +++ Eiertanz um K22-Ausbau +++

11. Dezember 2018, 06:00 Uhr

Elmshorn Die Luftballon-Aktion am 21. Dezember sollte wieder ein Highlight auf dem Elmshorner Lichtermarkt werden. Doch daraus wird nichts. Nach massiven Protesten von Umweltschützern und Verbänden wie Nabu und BUND hat das Stadtmarketing das Event abgesagt. „Der Hauptkritikpunkt ist, dass die Ballons nach dem Flug in der freien Natur oder im Wasser landen und eine Gefahr für die Tierwelt darstellen. Tiere strangulieren sich an den Schnüren oder verwechseln die Ballonreste mit Futter und fressen sie“, sagte Stadtmarketing-Chefin Manuela Kase.

Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein wird auch im Jahr 2018 einen Tourismus-Rekord verzeichnen. Die Zahl der Übernachtungen werde hochgerechnet bei etwa 33 Millionen liegen – ein Anstieg von rund zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr, sagte Tourismusminister Bernd Buchholz (FDP) am Montag in Kiel bei der Präsentation der Marketing-Projekte der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (TaSH) fürs neue Jahr.

Kreis Pinneberg Nach wie vor sorgt ein Kreistagsbeschluss zur Verkehrsentlastung von Tornesch und Uetersen für Irritationen. CDU und Grüne hatten den Antrag gemeinsam eingebracht. Während intern bei der CDU von einem Beschluss zur K22 gesprochen wird, bekräftigt Landrat Oliver Stolz, dass damit die Straße nicht geplant werden kann.

Ellerau Der Wege-Zweckverband (WZV) Segeberg hat überraschend angekündigt, sich bereits Anfang des neuen Jahres aus dem Geschäft mit den öffentlichen Papier-Sammelbehältern zurückzuziehen. Damit hat er die Gemeinde Ellerau in Zugzwang gebracht, die den Service für die Bürger gern erhalten möchte. Papiercontainer gibt es sowohl am Freibad als auch im Brombeerweg. Nun wird die Gemeinde einspringen, für die das Angebot bislang nichts kostete.

Pinneberg Auf einstimmigen Beschluss des Sozialausschusses wurden die Betreuungszeiten in der Vormittags-Elementargruppe der städtischen Kita Pinneberg von 20 auf 30 Wochenstunden erweitert. Eine Elternbefragung hatte ergeben, dass das bisherige Angebot als nicht ausreichend empfunden wurde.

Moorrege Der Nutzungsvertrag zwischen der Gemeinde Moorrege und der Gemeinschaftsschule ist 40 Jahre alt. Jetzt bedurfte es einer Anpassung. Die fiel entgegen der Befürchtungen der Vereine moderat aus. In dem Entwurf, der von der Moorreger Gemeindevertretung abgesegnet wurde, sind während außerschulischer und außersportlicher Veranstaltungen weiterhin Tanz sowie der Ausschank alkoholischer Getränke möglich, heißt es in der Fassung.

Uetersen Bekommt das Ludwig-Meyn-Gymnasium (LMG) doch noch seine Gelder zur Anschaffung von 100Tablets und 30 Computern? Zuletzt hatte der Hauptausschuss diesen Wunsch mehrheitlich zurückgewiesen. Unter anderem war auch ein SPD-Antrag verworfen worden, der dem Gymnasium pauschal 100.000 Euro zuerkennen wollte. Die Sozialdemokraten haben ihren Antrag zur Ratsversammlung noch einmal gestellt und hoffen heute Abend auf Mehrheiten.

Hamburg Wer von der Kieler Straße auf die A7 nach Norden auffahren will, fährt seit gestern rechts statt links auf die Autobahn und rollt direkt durch den Tunnel des neuen Lärmschutzdeckels bei Hamburg-Stellingen. Er ist mit 960 Metern der zweitlängste der drei geplanten Deckel nördlich des Elbtunnels. Von April an soll dann der gesamte Verkehr in beiden Fahrtrichtungen durch den neuen Tunnel geführt werden.

Schleswig-Holstein Landesbildungsministerin Karin Prien hat eine schnelle Umsetzung des Digitalpakts für die Schulen gefordert. „Wir brauchen die Gelder aus dem Digitalpakt, der nach zweijährigem Vorlauf jetzt endlich kommen muss“, sagte die CDU-Politikerin. „Zeitliche Verzögerungen mit Blick auf komplizierte Verhandlungen zu einer umfassenden Grundgesetzänderung sind nicht gerechtfertigt. Jetzt muss die Möglichkeit geprüft werden, den Digitalpakt auch ohne Grundgesetzänderung umzusetzen.“