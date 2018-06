Region in Kürze : +++ Elmshorn: Polizei findet Marihuana +++ Mädchen in Tornesch vom Lkw angefahren +++ Unfall wegen Handy in Hemdingen ++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

01. Juni 2018, 06:00 Uhr

Elmshorn Die Polizei hat im Steindammpark einen Mann mit Marihuana aufgegriffen. Wie die Polizei donnerstag mitteilte, hatte sie bereits am Mittwoch mit einer Polizeistreife drei Personen kontrolliert, die zunächst auf einer Bank gesessen und sich beim Eintreffen der Beamten entfernt hatten. Das hat die Polizei am DonnDadurch aufmerksam geworden, stoppten die Polizisten das Trio und fanden bei einem 31-Jährigen das Marihuana in geringer Menge. Die Beamten stellten die Droge sicher, fertigten eine Strafanzeige und entließen den Mann.

Tornesch Ein sechs Jahre altes Mädchen, das mit seinem Fahrrad auf dem die Ahrenloher Straße begleitenden Fußweg unterwegs war, ist am Mittwochmorgen von einem Lkw angefahren worden. Das Kind erlitt dabei einen Schock. Der Lkw-Fahrer wollte laut Polizeiangaben gegen 8.30 Uhr von einer Grundstücksauffahrt nach rechts auf die Ahrenloher Straße abbiegen und muss die junge Radlerin dabei übersehen haben.

Hemdingen Wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort muss sich demnächst ein 57-Jähriger aus Barmstedt verantworten. Wie die Barmstedter Polizei berichtete, war er am Mittwoch offenbar wegen Unachtsamkeit auf der Straße Reesenhöh (Landesstraße 195) in Hemdingen von der Fahrbahn abgekommen, hatte ein Verkehrszeichen umgefahren und sich dann unerlaubt vom Unfallort entfernt. Ermittlungen haben laut Polizei ergeben, dass er zum Unfallzeitpunkt nach seinem Mobiltelefon gegriffen habe, weil es gerade klingelte. Dadurch sei er abgelenkt gewesen und von der Fahrbahn abgekommen.

Wedel Die Gerüchte haben sich bestätigt: Auf Anfrage gab die Pressestelle von C&A bekannt, dass der Textilriese seine Wedeler Filiale „mit Auslaufen des Mietvertrages“ schließt. Nach shz.de-Informationen räumt der Bekleidungshändler seine 1500 Quadratmeter auf zwei Etagen in den Welau Arcaden an der Bahnhofstraße zum Herbst dieses Jahres. 2011 hatte C&A sein Geschäft dort eröffnet.

Pinneberg Die Kita-Auslastung in Pinnberg liegt teilweise bei über 100 Prozent. Trotzdem liegt die Versorgungsquote für Kinder im Alter von null bis drei Jahren bei nur rund 30 Prozent. Das geht aus dem nun vorgelegten Kita-Bericht für das Jahr 2017 hervor. Neue Plätze müssen geschaffen werden, das bestätigte auch die Stadtverwaltung in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Soziales, Kinder und Senioren.

Hamburg Die bundesweit ersten Dieselfahrverbote zur Luftreinhaltung sind in Hamburg in Kraft getreten. Seit Donnerstag Mitternacht gelten auf zwei Straßenabschnitten im Bezirk Altona Durchfahrtsbeschränkungen für ältere Dieselfahrzeuge, die nicht die aktuelle Euro-Norm 6 erfüllen. Die ersten Reaktionen zeigen die Zweifel der Bürger. Einige wissen noch gar nichts von den Verboten.

Schleswig-Holstein Den Heringsfischern an der deutschen Ostseeküste droht im kommenden Jahr ein Fangstopp. Der Internationale Rat für Meeresforschung (ICES) empfiehlt in seiner am Donnerstag veröffentlichten Analyse, die Heringsfischerei in der westlichen Ostsee vorerst auszusetzen. Grund ist unter anderem, dass die Fische seit Jahren zu wenig Nachwuchs bekommen. Im Rest der Ostsee sei der Bestand gesünder - hier soll zwar weniger, aber immerhin weiter gefischt werden dürfen.