Region Pinneberg in Kürze : +++ Elmshorn: Motor von Linienbus fängt Feuer +++ Uetersen lehnt Haushalt ab +++ Pinneberg überarbeitet Stellenplan +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

09. November 2018, 06:00 Uhr

Elmshorn Schreck in der Morgenstunde: Der Motor eines Linienbusses ist am Donnerstagmorgen um 7.28 Uhr in Brand geraten. Er war zu diesem Zeitpunkt auf der Reichenstraße in Richtung Badewanne unterwegs. Der Fahrer konnte das Fahrzeug in einer Bushaltestelle abstellen. Bei Eintreffen der Elmshorner Feuerwehr brannte es im Motorraum mit stärkerer Rauchentwicklung. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Polizei und Fahrer hatten zuvor bereits zwei Pulverlöscher eingesetzt. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, befanden sich keine Passagiere im Bus. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Uetersen 4,7 Millionen Euro beträgt das Defizit im Haushalt des Schulzweckverbandes Tornesch-Uetersen. In der Rosenstadt möchte man nun wissen, wie die Summe ausgeglichen wird − und hat dem Haushaltsplan deswegen nicht zugestimmt. Beschlossen wurde er dennoch, mit den Stimmen der Tornescher Vertreter, die in der Verbandsversammlung die Mehrheit stellen.

Pinneberg Im Rahmen der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen der Stadt Pinneberg am Mittwochabend hat die Verwaltung ihren Entwurf für den Stellenplan 2019 vorgestellt – und stieß damit auf große Kritik. 21,5 zusätzliche Stellen sind vorgesehen. Diese würden die Personalkostenauszahlungen um 1,3 Millionen Euro anheben. Die Politik machte Vorschläge für eine Überarbeitung.

Quickborn Vielen Bürgern dürfte dieser Vorstoß gelegen kommen: Quickborns Sozialdemokraten wollen nicht nur den Brunnen vor dem Rathaus sanieren, sondern am liebsten auch gleich den ganzen Vorplatz neu gestalten. In einem Antrag zum neuen Haushalt formulieren sie ihre Ziele: Der Platz soll attraktiver und moderner werden. Nicht jede der anderen Parteien will diesen Weg mitgehen.

Hamburg Beim Dioxin-Fund in der Boberger Niederung im Osten Hamburgs ist ein extrem hoher Wert des hochgiftigen Stoffes gemessen worden – der an den Skandal um die Chemiefirma Boehringer in den 80er Jahren erinnern lässt. Der für Flächen wie das Naturschutzgebiet vorgesehene Grenzwert von einem Mikrogramm pro Kilo werde um das 700-fache überschritten, sagte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) am Donnerstag.

Schleswig-Holstein Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) will die Autobahn 20 von West nach Ost weiterbauen. Falls das Bundesverwaltungsgericht für das Teilstück von der A7 bis nach Hartenholm grünes Licht gebe, könne 2020 mit den Arbeiten begonnen werden, sagte Buchholz am Donnerstag im Landtag. Die Vorgängerregierung wollte von Ost nach West weiterbauen.