Region Pinneberg in Kürze : +++ Elmshorn leuchtet für Toleranz +++ Wieder Einbruch in Uetersener Schule +++ Trickdiebe in Barmstedt +++

erstellt am 07.Dez.2017 | 06:00 Uhr

Elmshorn Zahlreiche Menschen versammelten sich am Mittwochabend auf dem Lichtermarkt in Elmshorn, um mittels Wunderkerzen und Taschenlampen gemeinsam ein leuchtendes Zeichen für Toleranz zu setzen.

Uetersen Die Serie der Einbrüche in Schulen im Kreis Pinneberg reißt nicht ab. Zum zweiten Mal traf es jetzt die Rosenstadtschule in Uetersen. Die Täter gingen dabei erneut brutal vor, beschädigten Türen und Fenster und zerstörten Räume sowie Inventar. Jetzt denkt Uetersens Politik über massiven Einbruchschutz nach. Nicht nur die Rosenstadtschule, sondern alle Schulen sollen davon profitieren.

Barmstedt Trickdiebe haben gestern in der Barmstedter Innenstadt zwei Bürger bestohlen. Sie lenkten sie ab und entwendeten dabei Bargeld aus den geöffneten Portemonnaies.

Quickborn Quickborns Politiker haben die Entscheidung über eine grundlegende Sanierung des Friedhofsweges überraschend vertagt. Während die SPD insbesondere die derzeit in Kiel geführte Debatte über eine mögliche Aussetzung der Straßenausbaubeitragssatzung als Grund nannte, ging es den anderen Fraktionen auch um Fragen wie die nach der möglicherweise unumgänglichen Fällung mehrerer Bäume. Nun wird voraussichtlich im Januar weiter beraten.

Wedel Sie gaben sich als Polizisten aus, um an Bargeld und Wertgegenstände von Senioren zu gelangen: Im November gingen mehrfach Anzeigen von Betrugsversuchen per Telefon bei Wedels Polizei ein (wir berichteten). Jetzt haben Ermittler vier Männer in Hamburg festgenommen, denen bislang vier solcher Taten zugeordnet werden konnten – zwei davon in Wedel. Die Männer im Alter von 21bis 29 Jahren, die laut Kripo Mitglieder einer Tätergruppe sind, wurden bei Durchsuchungen verhaftet. Ihre Masche: Bei Anrufen erkundigten sie sich nach Geld oder Wertgegenständen. Diese sollten angeblich zur sicheren Verwahrung abgeholt werden.

Pinneberg Im Mai 2018 ist Schluss: Thorben Reibe beendet seine Tätigkeit als Cheftrainer des Fußball-Oberligisten VfL Pinneberg. Es sei „Zeit für einen Neuanfang“, wie er selbst sagt.