Region Pinneberg in Kürze : +++ Elmshorn: Kritik an Baumfällungen +++ „Wedel is(s)t regional“ gestartet +++ Uetersen: Famila wird modernisiert +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

06. April 2018, 06:00 Uhr

Elmshorn Die Naturschützer sprechen von Umweltfrevel und einem Verstoß gegen das Landeswassergesetz: Am Krückauwanderweg hat der Wasser- und Bodenverband Krückau auf rund 300 Metern Bäume gefällt und zurückgeschnitten – laut den Umweltverbänden in einem viel zu großen Maße. Der Kreissprecher relativiert diese Aussage. Aber auch er gibt zu: „Hier wurde mehr entnommen als vereinbart.

Wedel „Wedel is(s)t regional“ lautet der Titel eines neuen Bildungs- und Aufklärungsangebots in der Rolandstadt. Die Stadt Wedel, die Volkshochschule (VHS) Wedel, der Kreis Pinneberg, der Klimaschutzfonds Wedel, die Initiative „Wedel im Wandel“, mehrere Kindertagesstätten sowie engagierte Privatpersonen wollen auf klimafreundliche Ernährung aus der Region aufmerksam machen. Erste Projekte sind angelaufen.

Uetersen Für 3,3 Millionen Euro wird ab dem 22. Mai bis voraussichtlich Mitte August das famila-Warenhaus am Großen Sand modernisiert. Während des Umbaus wird das Warenhaus geschlossen, die Mitarbeiter werden in anderen Häusern eingesetzt. Die Bäckerei-Filiale, der Postpoint mit Lottoannahmestelle und der Geldautomat der Sparkasse bleiben während der Arbeiten erreichbar und durchgängig in Betrieb.

Pinneberg Vollsperrung der Wedeler Chaussee (Landesstraße 105): Bus- und Autofahrer, die zwischen Pinneberg und Appen-Etz unterwegs sind, brauchen ab Montag, 23. April, starke Nerven. Von Wedel kommend wurde die L105 bereits saniert (siehe Infokasten). Nun folgen in mehreren Bauabschnitten die Fahrbahn und die Radwege vom Kreisel beim Pinneberger Rosenfeld bis zum Kreisel in Appen-Etz: Eine Streckenlänge von 2,7 Kilometern, für die das Land Schleswig-Holstein 1,5 Millionen Euro in die Hand nimmt.

Barmstedt Nachdem im Sommer die Sanierung der Landesstraße 110 (Foto) innerhalb Ellerhoops abgeschlossen ist, soll es im Ort leiser werden. Von der neuen Asphaltdecke verspricht sich die Gemeinde eine deutliche Verringerung des Straßenlärms. Sorgen gibt es aufgrund der anstehenden Baustelle im Ort aber auch. Gewerbebetriebe wissen noch nicht, wie sie während der Bauarbeiten erreichbar sein werden.

Schenfeld Nachdem der ehemalige Vorsitzende der Schenefelder FDP umgezogen ist, musste eine neue Führung her. Mit Hartwig Buchsteiner ist diese nun gefunden. Der 77-Jährige war bisher im Seniorenbeirat tätig und führte die FDP in den 1990er Jahren vor Ort bereits an. Im Kreistag möchte er Politik machen, in den Schenefelder Gremien wird Kai-Uwe Harms die Fraktion führen. Das Wahlprogramm der FDP steht ebenfalls.

Hasloh Nach Quickborn und Ellerau hat nun auch die Gemeinde Hasloh einen eigenen AKN-Triebwagen. Seit Mittwoch zieren Namenszug und Wappen den Führerstand eines Zuges, der auf der Linie A1 auch den Hasloher Bahnhof anläuft. Eine Delegation aus der Gemeinde mit Bürgermeister Bernhard Brummund (SPD) an der Spitze besuchte jetzt das Betriebsgelände der AKN in Kaltenkirchen und verfolgte die feierliche Taufe.

Hamburg Erst vor knapp vier Wochen eröffnete mit „The Fontenay“ direkt an der Außenalster Hamburgs teuerstes Hotel. Jetzt kommt eine weitere Unterkunft der Superlative in der Hansestadt hinzu: Am 15. April nimmt das kleinste Hotel Hamburgs seinen Betrieb auf. Dabei handelt es sich um einen mehr als 70 Jahre alten, ausrangierten und umgebauten Schwimmkran.

Schleswig-Holstein Illustre Gäste hat Sylt öfter mal zu bieten, nun verzückt ein besonders seltener und imposanter Besucher dort Naturfreunde. Ein Schwarzbrauenalbatros wurde gesichtet - nicht zum ersten Mal. Das ist eine kleine ornithologische Sensation. „Die riesigen Vögel mit einer Spannweite zwischen zwei und zweieinhalb Metern leben normalerweise nur auf der Südhalbkugel der Erde“, sagte Sebastian Conradt vom Vogel- und Naturschutzverein Jordsand am Donnerstag in Ahrensburg bei Hamburg.