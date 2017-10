Region Pinneberg in Kürze : +++ Elmshorn: Kita-Plätze immer teurer +++ Pflanzenjäger in Pinneberg +++ Bauausschuss tagt in Schenefeld +++

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa (Symbolfoto) 1 von 1

11.Okt.2017

Elmshorn Die gute Nachricht für alle Familien: Die Stadt Elmshorn schafft immer mehr Betreuungsplätze. Die schlechte Nachricht: Dadurch entstehen der Stadt immer höhere Kosten. Elmshorn muss Betriebskostenzuschüsse an die Träger der 22 Kindertagesstätten zahlen. Für das Jahr 2018 rechnet die Stadt dabei mit Ausgaben in Höhe von 7,95Millionen Euro. Rekord.

Pinneberg Pflanzenjäger auf der Spur exotischer Gewächse – diese zeigt das Deutsche Baumschulmuseum in Pinneberg, Halstenbeker Straße 29, derzeit in der Sonderaussstellung „Grüne Leidenschaften“. Aber auch in der Literatur sind sie zu finden: Bernd Vollert vom Literaturkreis der Naturfreunde Pinneberg präsentiert sie begleitend zur Ausstellung unter dem Motto „Pflanzenjäger - eine literarische Spurensuche“. Am Donnerstag, 19. Oktober, stellt er ab 15 Uhr seine Fundstücke vor.

Schenefeld Die Schenefeld Verwaltung will morgen bei der Sitzung des Bauausschusses im Rathaus eine ausführliche Sparliste vorlegen, um einen ausgeglichenen Haushalt zu gewährleisten. Beginn der Sitzung ist um 19.30 Uhr. Zudem geht es um die Feuerwehr. Vorgeschlagen wird eine weitere Stelle als Unterstützung für den Gerätewart. Eine Person sei bereits aus zeitlichen Gründen den immer höheren Anforderungen an die Sicherheit nicht gewachsen, argumentiert die Verwaltung.

Uetersen In Uetersen ist Goldene Konfirmation gefeiert worden. Pastoren beider evangelisch-lutherischer Kirchengemeinden in der Rosenstadt hatten dazu eingeladen. Viele Uetersener waren dabei, manche aber nahmen lange Anreisewege in Kauf, um 50 Jahre nach ihrer Konfirmation an der Erlöser- und Klosterkirche auf Entdeckungstour zu gehen. Während sich die meisten nicht aus den Augen verloren hatten, bot das Treffen anderen die Möglichkeit des Wiedersehens nach Jahrzehnten. Entsprechend viel gab es zu erzählen.

Hamburg Mitarbeiter eines Briefzentrums hatten am Montag bemerkt, dass ein unbekanntes gelbes Pulver aus einem Briefumschlag ausgetreten war. Daraufhin wählten sie den Notruf. Feuerwehr, Rettungskräfte sowie Spezialkräfte der Technik- und Umweltschutzwache rückten an. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, hatten sämtliche Mitarbeiter den betroffenen Bereich verlassen. Eine erste Erkundung des Einsatzleiters ergab, dass keine der anwesenden Personen mit dem in mehreren Spuren an der Sortieranlage ausgetretenen Stoff in Kontakt gekommen war. Nach Absicherung der Einsatzstelle entnahm ein Trupp ausgestattet mit Atemschutzanzügen eine Probe. Die anschließende Analyse ergab, dass es sich bei dem ausgetretenen Stoff um Toner aus einer beschädigten Farbkartusche handelte. Der Umschlag wurde der Polizei übergeben. Insgesamt waren 22 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Hamburg vor Ort im Einsatz.

Schleswig-Holstein Wer sich seinen Traum vom Eigenheim an Nord- oder Ostsee erfüllen will, muss in Schleswig-Holstein immer tiefer in die Tasche greifen. Um bis zu 55 Prozent sind die Quadratmeterpreise an den Küsten und auf den Inseln allein seit 2015 gestiegen, wie aus dem neuen Immobilienatlas der Landesbausparkasse (LBS) hervorgeht. Ein Ende ist derzeit nicht abzusehen. „Wir rechnen mit weiter steigenden Preisen“, sagte der Geschäftsführer der LBS Immobilien GmbH, Wolfgang Ullrich, am Dienstag bei der Vorstellung der Zahlen. Am teuersten sind gehandelte Immobilien weiterhin auf Sylt. 9865 Euro Pro Quadratmeter werden dort im inselweiten Schnitt gefordert.