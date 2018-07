Region Pinneberg in Kürze : +++ Elmshorn: Kinderarmut bleibt hoch +++ Pflanzendiebe in Wedel +++ SH: Fußgängerzonen in Innenstädten sterben aus +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

19. Juli 2018, 06:00 Uhr

Elmshorn Die Kinderarmut in Elmshorn bleibt alarmierend hoch. Jedes vierte Kind ist auf öffentliche Leistungen angewiesen. Angesichts dieser Zahlen fordert die Vorsitzende des Kinderschutzbundes Elmshorn, Elke-Maria Lutz, einen Sozialatlas für die Stadt. „Andere Städte machen es vor. Wir brauchen eine Basis, auf der wir die Hilfsangebote für Kinder und Jugendliche in der Stadt planen können“, sagt Lutz. In der Vergangenheit habe der Fokus auf Hainholz gelegen. „Dort hat man gute Arbeit geleistet. Jetzt aber muss es auch in anderen Quartieren vorangehen. Wir brauchen zusätzliche Angebote“, sagt die Vorsitzende im Gespräch mit shz.de. Beispielhaft nennt sie das Wohnviertel östlich des Bahnhofs sowie den Bereich Schlurrehm.

Wedel Vergangenes Jahr waren es gelbblühende Schmuck-Mahonien, dieses Jahr sind es zwei Sommerflieder: Die Stadt Wedel hat immer wieder mit Dieben zu kämpfen, die sich aus dem öffentlichen Grün bedienen. Besonders wenn sie kein Allerweltsgehölz pflanzten, seien die Büsche und Stauden schnell weg, erläutert Bauhofmitarbeiterin Mona Schmälter. Aber auch Vandalismus, Hundekot und in blühenden Beeten versenkte gelbe Säcke ärgern die Landschaftspfleger. Ihre Bitte an alle Wedeler: wachsam sein.

Schleswig-Holstein Was geschah am 14. April dieses Jahres in der Flensburger Fußgängerzone? Nicht nur bei Jones Lang LaSalle (JLL) dürfte mancher über die Frage grübeln. Lange Zeit galt der Holm in der Fördestadt als eine der am stärksten frequentierten Einkaufsstraßen der Republik. Doch das ist offenbar vorbei. So geht es zumindest aus der jährlichen Passantenzählung der Beratungsfirma hervor. Und Flensburg ist damit nicht allein. Auch die Holstenstraße in Kiel und die Breite Straße in Lübeck, wo ebenfalls gezählt wurde, lockten zuletzt weniger Passanten an als in den Jahren zuvor.

Schenefeld Die Fläche westlich des Osterbrookswegs und nördlich der Straße Hasselbinnen soll als Gewerbegebiet neu überplant werden. Dafür hat Ulf Dallmann, Fachdienstleiter Planen und Umwelt in der Stadtverwaltung, zwei Erschließungsmöglichkeiten vorgestellt. Keine der beiden führt über den Osterbrooksweg. Denn: Die Straße sei Hauptverkehrsader und schon so überlastet, sagt Dallmann. Eine Erschließung ist über die Straße Hasselbinnen geplant. Zur Wahl stehen eine Ring- und eine Sticherschließung.

Pinneberg Das Überraschungsmoment hat er auf jeden Fall auf seiner Seite: Jitendra Nilam Chand Sharma. Auf den letzten Drücker entschied sich der Pinneberger Taxifahrer, für die Bürgermeisterwahl am Sonntag, 9.September, zu kandidieren (unsere Zeitung berichtete). Seine Motivation: Der Bürger solle eine Wahl haben. Der 47-Jährige tritt gegen Amtsinhaberin Urte Steinberg (parteilos) an. Steinberg hat die CDU und FDP auf ihrer Seite. Sie stellten die Pinnebergerin als Kandidatin auf. Sharma war zwar fast zehn Jahre lang Mitglied der CDU-Fraktion, hat aber bislang keine Partei im Rücken, die ihn unterstützt.

Tornesch Gerade 14 Tage im Amt als Tornescher Bürgermeisterin traf Sabine Kählert (parteilos) mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten Ernst Dieter Rossmann zu einem Gedankenaustausch über ihre Vorhaben und Erwartungen an die Bundespolitik zusammen. Rossmann hatte Kählert bereits nach der Festveranstaltung zur Verabschiedung ihres Vorgängers Roland Krügel zum Amtsantritt gratuliert, wünschte nun bei seinem Besuch im Rathaus Kählert jedoch noch einmal mit einem Strauß Rosen alles Gute und Erfolg in der Arbeit für die weitere Entwicklung der Stadt Tornesch

Hamburg Die Kosten für die bundesweit ersten Dieselfahrverbote zur Luftreinhaltung in Hamburg sind nach Ansicht der CDU-Fraktion viel zu hoch für den geringen Ertrag. „Der Schildbürgerstreich des grünen Umweltsenators ist Hamburg bislang teuer zu stehen gekommen“, kritisierte der umweltpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Stephan Gamm, am Mittwoch. Das belege die Antwort des Senats auf eine Kleine Anfrage der CDU.