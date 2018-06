Region in Kürze : +++ Elmshorn: Gottesdienst im TV +++ Wedel: Neuer Verkehrsfluss? +++ Start für Bürgermeisterwahlkampf in Pinneberg +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

21. Juni 2018, 06:00 Uhr

Elmshorn Einmal im Fernsehen auftreten und hunderttausende Menschen mit der eigenen Musik erreichen – das ist wohl ein Traum, den viele Nachwuchsbands hegen. Für „CNB“, die Jugendband der Kirchengemeinde Zum Guten Hirten, wird er jetzt Wirklichkeit. Die sieben Musiker treten am Sonntag bei einer Fernsehübertragung für den Sender „Bibel-TV“ auf. Ab 10 Uhr filmt ein Team der Produktionsfirma ERF Medien den Gottesdienst in der Gemeinde Zum Guten Hirten, ausgestrahlt wird das Ergebnis dann eine Woche später, am 1. Juli ab 11.30 Uhr.

Wedel Im nächsten Planungsausschuss in Wedel geht es um Perspektiven für zwei zentrale Verkehrsknotenpunkte. An der Kreuzung B431/Rudolf-Breitscheid-Straße/Autal will die Verwaltung den B-Plan ändern, um planungsrechtlich Flächen für den Ausbau zu sichern. Die Ertüchtigung der Kreuzung ist zentrale Voraussetzung für die Realisierung der Nordumfahrung. Knackpunkt: Aktuell liegt der Stadt ein Bauantrag für das Areal vor. Die Christdemokraten fordern zudem die Beschleunigung der Planung für den beschlossenen Kreiselbau im Kreuzungsbereich Pinneberger Straße/Steinberg/Marienhof. Mehrverkehr durch bereits erfolgte und geplante Nachverdichtung könne über den Knoten nicht mehr abgewickelt werden.

Pinneberg Der Bürgermeisterwahlkampf in Pinneberg hat begonnen: Amtsinhaberin Urte Steinberg (parteilos) hat am Mittwoch im Rathaus ihre Bewerbung form- und fristgerecht abgegeben. „Ich freue mich, dass mich CDU und FDP als Kandidatin aufgestellt haben“, sagte sie. Nach Angaben von CDU und FDP soll Steinberg das zu Ende führen, was sie erfolgreich begonnen habe. Dazu gehört unter anderem die Umstrukturierung im Rathaus. Bislang ist Steinbergs Bewerbung die einzige, die im Rathaus eingegangen ist. SPD und Bürgernahe wollen die Bewerbungsfrist abwarten. Die Grünen suchen noch.

Quickborn Bürgermeister Thomas Köppl (CDU) hat die Entscheidung der Stadt, wegen Personalmangels die Öffnungszeiten des Freibads am Wochenende um jeweils insgesamt sieben Stunden zu kürzen, verteidigt. Gleichzeitig wies er die FDP-Kritik als ungerecht zurück. In einer Stellungnahme gab der Verwaltungschef insbesondere die Sorge um die Gesundheit der Mitarbeiter als Grund an. Sie seien schon nach wenigen Wochen überlastet. Rückendeckung bekam Köppl aus den Reihen von CDU und SPD. Sprecher beider Parteien äußerten Verständnis für die Entscheidung der Verwaltung.

Hamburg Vorstandschef Bernd Hoffmann hat rund um den Bundesliga-Absteiger Hamburger SV eine „fast fühlbare Euphorie“ wahrgenommen. Deshalb warnte er in einem Interview des TV-Senders Sky Sport News am Mittwoch mit Blick auf die bevorstehende Saison in der Zweiten Fußball-Bundesliga: „Man muss ein bisschen aufpassen.“

Schleswig-Holstein Die Verbraucherbehörden warnen wegen einer möglicher Salmonellenbelastung vor einer Charge von Eiern aus ökologischer Erzeugung. Betroffen sind Zehner- und Sechserpackungen mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen dem 3. und 7. Juli 2018 der Firma Eifrisch-Vermarktungs-GmbH in Niedersachsen. Betroffen ist auch Schleswig-Holstein. Beliefert wurden Penny, Kaufland, Aldi Nord, Aldi Süd, Real, Lidl und Netto. Andere Eier sind den Unternehmensangaben zufolge nicht betroffen. Verbraucher, die Eier der betroffenen Charge haben, sollen diese in ihrem Geschäft zurückgeben, der Preis wird erstattet.