Region Pinneberg in Kürze : ++ Elmshorn fehlen 200 Krippenplätze ++ GSH: Seifenspender für 220 Euro ++ Gestohlener Wagen ausgebrannt ++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

23. Februar 2018, 06:00 Uhr

Elmshorn Kinderbetreuung in Elmshorn: Dieses Thema brennt vielen Eltern unter den Nägeln. Denn die Anmeldezahlen für das im August beginnende Kita-Jahr machen deutlich, dass die Stadt vor allem in den Krippen noch längst nicht in der Lage ist, genügend Plätze anzubieten. 200 Krippenplätze fehlen.

Barmstedt Ungewöhnlicher Einsatz für Feuerwehr und Polizei in Groß Offenseth-Aspern: Am späten Mittwochabend ist auf einem Feld an der Straße Schwarzer Dreck ein Transporter der Marke Ford ausgebrannt. Der Wagen war am Morgen auf einem Pendlerparkplatz in Albersdorf (Kreis Dithmarschen) an der A23 gestohlen worden, teilte die Polizei mit.

Uetersen Chorknaben erfolgreich bei Crowdfunding: Die Chorknaben Uetersen sind um 20000 Euro reicher. Diesen Umstand haben sie einer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne zu verdanken. Für die CD-Produktion des Oratoriums „Odi et amo 2.0“ des lettischen Komponisten Ugis Praulins war im Internet um Spenden gebeten worden.

Pinneberg Streit um 50000-Euro-Küche: Die Kosten für neue Einrichtung im Geschwister-Scholl-Haus explodieren. So soll allein ein Seifenspender 220 Euro kosten.

Quickborn/Ellerau Bücherei auf Zukunftskurs: Nach einer IT-Umstellung räumt Ellerauer Ausleihe mit alten Problemen auf und hält neue Services für Leser bereit. So werden etwa Leser, sofern sie eine E-Mail-Adresse hinterlegt haben, drei Tage vor Ablauf an das Ende ihrer Leihfrist erinnert.

Schenefeld SoVD-Vorstand macht weiter: Der Sozialverband in Schenefeld geht mit einem eingespielten Team in die kommende Wahlperiode. Kreisweit setzt sich der Verband für Nachzahlungen an seine Mitglieder ein.

Wedel Regionalpark schreibt Geschäftsführung aus: Anzeigen sorgen für Irritationen. Der Regionalpark Wedeler Au hat eine Stellenanzeige zur Besetzung der Geschäftsführung geschaltet. Die hat seit ihrer Einrichtung zum April 2010 jedoch die Diplom-Biologon Barbara Engelschall inne. Engelschall war auf Anfrage nicht zu erreichen.

Hamburg Das Betriebsrestaurant „Ortsamt Billstedt“ soll geschlossen werden. Doch Pächter Stephan Kulosa kämpft um den erhalt. Denn die Kantine ist zu einem Treff für Rentner aus Billstedt geworden. Inzwischen war sogar eine Reporterin der New Yotk Times da, um über die Kantine zu berichten.

Schleswig-Holstein Der Norden debattiert über einen neuen Feiertag. Ein Vorschlag: der Reformationstag. Doch auf die Reformation folgten blutigste Kriege. Ein Historiker meint nun: Das ist kein Grund zum Feiern.