Region in Kürze : ++ Elmshorn: C&A-Gebäude wird doch abgerissen ++ Hasloh: Streit um Chorleiter eskaliert ++ Theaterfestival in Hamburg

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

09. Juni 2018, 06:00 Uhr

Elmshorn Das Elmshorner Wohnungsunternehmen Semmelhaack wird im Herzen der Stadt ein neues Wohn- und Geschäftshaus errichten. Das bestätigte Prokurist Arne Parchent. Das Investitionsvolumen für den Neubau an der Kreuzung Schulstraße/Holstenstraße/Feldstraße liegt laut Parchent bei zirka zehn Millionen Euro. Im Erdgeschoss werden Gewerbeflächen geschaffen. Im Obergeschoss entstehen bis zu 45 Wohnungen. Für den Semmelhaack-Neubau muss das alte C&A-Gebäude weichen, das der Elmshorner Immobilienriese 2015 gekauft hatte. Eine Überraschung. Denn die damals bestehenden Abrisspläne hatte Semmelhaack verworfen. Das Bestandsgebäude sollte doch erhalten werden.

Hasloh/Quickborn Die Suche nach einem neuen Leiter für den Hasloher Gospelchor Black Rose hat für ein Zerwürfnis zwischen dem Chor und der Kirchengemeinde Quickborn-Hasloh gesorgt. Der Konflikt führte so weit, dass die Musiker während einer Probe aus der Kirche geschmissen wurden. Während die Chormitglieder im Gespräch mit shz.de das Dilemma rekapitulieren, hält sich die Kirche zurück. Sie hoffe auf eine Einigung während der Sitzung des Kirchengemeinderats.

Wedel Die Wedeler Hafen AG hat positiv auf ein Konzept reagiert, das ein potenzieller Betreiber für den neuen Schulauer Hafen vorgestellt hat. Laut Bürgermeister Niels Schmidt soll es noch in diesem Monat einen Ortstermin in einer Ponton-Anlage des Interessenten geben, der nach zwei gescheiterten Ausschreibungen 2017 auf die Stadt zugekommen war. Gefällt das Gesehene, wird das Konzept den Gremien und der Öffentlichkeit vorgestellt. Schmidt hält eine Entscheidung noch in 2018 für realistisch.

Pinneberg Am vergangenen Montag sollte voraussichtlich das gesperrte Pinneberger Bahnhofsgebäude wieder eröffnen – passiert ist jedoch nichts. Noch immer stehen weder öffentliche Toiletten noch ein Ticketschalter zur Verfügung. Wie berichtet, will die Deutsche Bahn nun für einen Ersatz-Fahrkartenschalter in Form eines Containers sorgen. Dieser soll laut Bahnsprecher Egbert Meyer-Lovis in etwa einer Woche stehen. Eine Sprecherin erklärte auf Anfrage: „Derzeit werden die möglichen Schäden ermittelt, dann erfolgt eine Begutachtung und Bewertung. Weitere Details können derzeit nicht genannt werden.“ In Pinneberg macht sich unterdessen Unmut breit. Die Pinneberger Bürger bemängeln die spärlichen Informationen, die die Bahn herausgibt. Auch über lange Schlangen an den Fahrkartenautomaten und die geschlossenen Toiletten wird geklagt.

Hamburg Seit Jahren lockt das Hamburger Theaterfestival Schauspielstars wie Corinna Harfouch, Birgit Minichmayr, Jörg Hartmann oder Ulrich Matthes in die Hansestadt. „2008 war es ein gewagter Plan: Ein Theaterfestival für Hamburg, in Eigeninitiative, getragen von einer gemeinnützigen Stiftung, von Spenden großzügiger Bürger, Stiftungen und Unternehmen“, sagte Festivalleiter Nikolaus Besch am Freitag in Hamburg.

Schleswig-Holstein Wer auf die Idee käme, dieser Tage bei 28 Grad im Wintermantel am Deich spazieren zu gehen, würde wahrscheinlich ziemlich schnell aus den Latschen kippen. Angesichts dessen wirken die nordfriesischen Schafe, die sich häufig noch ungeschoren die Sonne auf den Pelz scheinen lassen müssen, ziemlich Mitleid erregend. Doch ganz so eindeutig lasse sich die aktuelle Situation der Tiere nicht beschreiben, erklärt Kreisveterinär Dr. Dieter Schulze.