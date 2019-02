Region Pinneberg in Kürze : +++ Elmshorn: C&A-Gebäude wird abgerissen +++ Streit um Wedels steigendes Grundwasser +++ Polizei verlängert Kontrollen +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

06. Februar 2019, 06:00 Uhr

Elmshorn Gleich zwei Bagger rückten dem großen Gebäudekomplex gestern auf die Pelle. Wie berichtet, wird das Elmshorner Wohnungsbauunternehmen Semmelhaack an diesem Standort einen Neubau errichten. Er soll im Sommer 2020 fertig sein. 43 Wohnungen werden entstehen, zudem zwei Gewerbeflächen im Erdgeschoss. In eine davon wird die Post einziehen. Sie gibt den Standort an der Berliner Straße auf.

Wedel Ende 2015 kündigten die Wedeler Stadtwerke dem Möllerschen Wasserwerk den Vertrag auf. Mit Hamburg Wasser hatte das kommunale Unternehmen einen günstigeren Preis ausgehandelt. Möller musste seine Brunnen schließen. Seitdem steigt der Grundwasserspiegel und sorgt für nasse Keller in der Stadt. Ein Ausstiegskonzept zeigte bereits vor drei Jahren den Zusammenhang auf.

Kreis Pinneberg Die speziellen Verkehrskontrollen zur Einbruchsbekämpfung gehen in die Verlängerung. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, erfolgen jetzt noch bis 6. März in den Kreisen Pinneberg und Segeberg sogenannte Anhalte- und Sichtkontrollen. Diese Anordnung ermöglicht es der Polizei ohne einen konkreten Hinweis – also verdachtsunabhängig – Fahrzeuge stoppen und zu kontrollieren.

Schenefeld SPD-Bundestagsmitglied Ernst Dieter Rossmann hat mit Schenefelds Bürgermeisterin Christiane Küchenhof (SPD) unter anderem über die Auswirkungen von XFEl diskutiert. „Wünschenswert wäre die Ansiedlung von weiteren Technologie-Unternehmen in der näheren Umgebung von XFEL“, sagte Rossmann. Ein weiteres Thema war die Ausstattung der Schulen.

Tornesch/ Uetersen Im Juli soll sie stehen, die Behelfsbrücke über den Ohrtbrookgraben im Zuge der Kreisstraße 22. Mit dem Bau soll die Verkehrssituation an der Grenze der Städte Tornesch und Uetersen entschärft werden, weil künftig wieder sämtliche Verkehrsteilnehmer passieren können. Die finanzielle Hauptbelastung trägt Tornesch, was in der Stadt für Kritik sorgt.

Hamburg US-Sängerin Mariah Carey (48) geht mit ihrem neuen Album „Caution“ auf Welttournee und legt dabei auch in Deutschland einen Zwischenstopp ein. Die Pop-Sängerin wird am 2. Juni in der Barclaycard-Arena in Hamburg auftreten. Es ist das einzige Deutschlandkonzert der Tour.

Schleswig-Holstein Eine 17 Jahre alte Flensburgerin liegt schwer verletzt in ihrer Wohnung. Rettungskräfte versuchen noch, sie wiederzubeleben – ohne Erfolg. Der Tod von Schülerin Mireille B. hat für große Anteilnahme gesorgt – über die Grenzen Flensburgs hinaus. Am Dienstag fiel das Urteil: Lebenslange Freiheitsstrafe für den Angeklagten. Er wurde wegen Mordes aus niederen Beweggründen verurteilt.