Region Pinneberg in Kürze : +++ Elmshorn: Bauarbeiten in der Hamburger Straße +++ Erste Wahlkabinen in Wedel +++ Neue Pastorin in Pinneberg +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

04. April 2018, 06:00 Uhr

Elmshorn Bis 2024 müssen Autofahrer mit Stau und Behinderungen im Elmshorner Stadtgebiet rechnen. Grund sind die am Dienstag, 17. April, beginnenden Bauarbeiten in der Hamburger Straße. In mehreren Bauabschnitten werden dort nicht nur die Straßendecke saniert, sondern auch die Regen- und Schmutzwasserkanäle erneuert. Die Stadt versucht, einen Fahrstreifen pro Fahrtrichtung offen zu halten, kurzfristige Vollsperrungen könnten aber nicht ausgeschlossen werden.

Wedel Startschuss für die Kommunalwahl in Wedel: Wer in der Rolandstadt schon vor dem 6. Mai seine Stimme abgeben will, kann das ab sofort im Rathaus tun. Weil der Andrang zur Briefwahl in der Stadt in der Regel recht hoch ist, hat die Verwaltung diesmal auf die große Lösung gesetzt. Es wurden gleich zwei Wahlkabinen im Sitzungsraum Wolgast aufgestellt. Zudem weist die Verwaltung darauf hin, dass leichte Veränderungen im Zuschnitt der Wahlbezirke vorgenommen werden mussten.

Pinneberg Sie heißt Laura Koch und ist 31 Jahre alt – und seit dem 1. April ist sie die neue Pastorin der Pinneberger Lutherkirche. Am Sonntag, 8. April, wird sie zum ersten Mal predigen. Der Glaube ist laut Koch ein Sicherheitsnetz, das in der Krise Halt gibt und in guten Zeiten bedeutet, anderen zu helfen. Das will sie auch in Pinneberg leben. Zunächst aber wird sie Mutter: Ende Mai geht sie in Elternzeit, danach will sie durchstarten. Mit uns hat sie über ihren Weg zum Pastorat und nach Pinneberg gesprochen.

Uetersen Die Mitglieder des Vereins „Historisches Uetersen“ hielten ihre Jahresversammlung ab. Vorsitzender Johann-Otto Plump ließ die zahlreichen Aktivitäten des Vorjahres Revue passieren. Etwa 2000 Besucher wurden im Vereins-Museum an der Parkstraße begrüßt, darunter zahlreiche Schulklassen. Aktuell gehören dem Verein 110 Mitglieder an. Einige jüngere Mitstreiter konnten im vergangenen Jahr gewonnen werden. Für den 16. Juni ist ein Ausflug nach Husum, für den 2. September ein plattdeutscher Abend geplant.

Schenfeld Was macht eine gelungene Integration aus? Wo stehen die Helfer noch vor Problemen? Vier der Ehrenamtlichen aus dem Willkommenscafé in Schenefeld schildern in einem Interview zur Serie „Integration in Schenefeld“ Chancen und Probleme. Besonders die bürokratischen und gesetzlichen Hürden stellen demnach noch Konfliktpotential dar. Zudem ist das Bildungssystem in Deutschland grundlegend anders als in den typischen Herkunftsländern.

Ellerau Gewählt wurde nicht während der jüngsten Hauptversammlung, wohl aber gab es eine Standortbestimmung: Der Awo-Ortsverein Ellerau wird auch im 25. Jahr seines Bestehens den Fokus auf die Senioren und alleinstehenden Menschen in der Gemeinde richten. Vor allem sie sind es, die die Angebote wahrnehmen und auch zahlreich kommen, wenn der Ortsverein als zuletzt einziger im Kreis Segeberg zur Weihnachtsfeier an Heiligabend lädt. Und bald wird gefeiert.

Hamburg Warum rammt ein Auto am helllichten Tage mit hoher Geschwindigkeit einen Sightseeing-Bus am Hamburger Hafen? Der junge Autofahrer war nicht betrunken, aber wohl krank. Ursache des Zusammenstoßes zwischen einem Hamburger Sightseeing-Bus und einem Auto am Ostermontag könnte eine Erkrankung des Autofahrers gewesen sein. Das sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.

Schleswig-Holstein Carles Puigdemont hat über seine deutschen Anwälte juristische Schritte gegen den am Dienstag von der Generalstaatsanwaltschaft Schleswig-Holstein beantragten Auslieferungshaftbefehl eingeleitet. „Anträge auf Zurückweisung haben die Strafverteidiger bereits gestellt“, teilte der Rechtsanwalt Till Dunckel am Dienstag in Hamburg mit. „Carles Puigdemont und seine Strafverteidiger vertrauen auf eine unabhängige und sachgerechte Prüfung durch das Oberlandesgericht (OLG) Schleswig, dem sie ihre weiteren Einwände gegen die Auslieferung im Detail vortragen werden.“