Region Pinneberg in Kürze : +++ Elmshorn: Bahnhofsumbau startet bald +++ Saison-Rekord im Freibad Ellerau +++ Lotosblütenfest in Ellerhoop +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

07. August 2018, 06:00 Uhr

Elmshorn Der Bahnhofsumbau in Elmshorn: Neben dem Stadtumbau ist es das zweite große Mammutprojekt, das die Stadt Elmshorn in den kommenden Jahren stemmen möchte. Und endlich fällt der Startschuss. Den haben das Land und die Deutsche Bahn gemeinsam abgefeuert. Für 60 Millionen Euro werden insgesamt 41 Stationen saniert – und Elmshorn ist dabei. Zwischen 2021 und 2023 soll der Elmshorner Bahnhof – wie berichtet – modernisiert und optimiert werden. Die Barrierefreiheit soll hergestellt werden. Ins Bahnhofsgebäude und in die Bahngleise soll investiert werden.

Ellerau Das Freibad der Gemeinde Ellerau hat am vergangenen Wochenende seinen Saison-Rekord geknackt. 50.000 Schwimmbegeisterte besuchten bereits in diesem Jahr das Freibad in der Gemeinde. Im Vergleich zum Vorjahr ein klares Plus, da waren es zum selben Stichtag gerade einmal 26.000 Besucher. Dieses freudige Ergebnis feierte das Freibad-Team gemeinsam mit etwa 800 Gästen beim Badespaß mit der Aktion „Walk on Water“.

Ellerhoop Es ist einer der Besuchermagneten der Gartensaison in Ellerhoop: Am kommenden Wochenende wird im Arboretum erneut das Lotosblütenfest gefeiert. Etwa 3300 Besucher waren im vergangenen Jahr trotz Regen dabei. In diesem Jahr sind die Aussichten zumindest für den Samstag wesentlich besser. Und auch das Wetter in den vergangenen Wochen sei für die indischen Lotosblumen perfekt gewesen, berichtet Urte Wurtzel vom Arboretum.

Hamburg Für Sportvereine in Hamburgs Osten gibt es eine Finanzspritze: In den nächsten acht Jahren stehen 100 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung. Damit sollen öffentliche Sportplätze und -hallen, Umkleideräume, Tennisplätze­, Schwimmbäder und Reithallen saniert, um- oder neu gebaut werden. Außerdem läuft bereits die Sanierungsoffensive der Stadt, bei der 400 Millionen Euro innerhalb von zehn Jahren (bis 2024) in den Sportbereich fließen sollen.

Schleswig-Holstein Sand, Sand und noch mehr Sand. Was das Meer sich holt, holen Küstenschützer zurück auf die Insel Sylt. Dieser Kampf kostet jährlich mehrere Millionen Euro. Die sogenannten Sandvorspülungen nutzen aber nicht nur der Insel und den Urlaubern dort, sondern auch dem Festland. Seit einiger Zeit setzen die Küstenschützer daher auf sogenannte Sandspülungen, um die Insel zu erhalten. Auch diesen Sommer sind die dicken Rohre an den Stränden Sylts sichtbar, aus denen ein Wasser-Sand-Gemisch schießt.